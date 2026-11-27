Backloggd, la plateforme communautaire permettant de suivre et noter ses jeux vidéo, vient de confirmer une importante faille de sécurité. Un pirate est parvenu à accéder aux outils d’administration du site et à récupérer des informations personnelles, notamment des adresses e-mail, des mots de passe chiffrés et des adresses IP. Les utilisateurs sont invités à modifier rapidement leurs identifiants.

Une faille informatique expose les données des joueurs

Dans un communiqué publié le 25 novembre, l’administrateur de Backloggd, connu sous le pseudonyme MrProg, explique que « quelqu’un a exploité un bug de Backloggd pour accéder aux outils d’administration du site ».

L’intrus a ainsi pu consulter les noms d’utilisateur, les adresses e-mail, les empreintes cryptographiques des mots de passe et les adresses IP de connexion. Il a également masqué certains jeux et restreint plusieurs comptes.

Les mots de passe sont protégés par l’algorithme bcrypt. Toutefois, précise MrProg, « les mots de passe faibles ou courants peuvent parfois être devinés à partir de leurs empreintes ».

Contrairement à la récente cyberattaque de Micromania, les données relatives aux mots de passe sont donc directement concernées.

Backloggd sécurise son service et recommande de changer de mot de passe

Dès la découverte de l’intrusion, l’administrateur a temporairement fermé le site, corrigé la vulnérabilité et réinitialisé les sessions actives. « Vos journaux de jeux, vos critiques et vos listes sont tous intacts », assure MrProg. Aucune donnée bancaire ou financière n’a été exposée, les paiements des abonnés étant gérés par Patreon.

Les utilisateurs doivent néanmoins modifier leur mot de passe, ainsi que celui de tout autre service utilisant les mêmes identifiants. L’emploi d’un gestionnaire de mots de passe peut faciliter cette démarche.

Pour rappel, ce hack suit de peu une précédente alerte concernant Steam, autre plateforme fréquentée par les joueurs.

Fondé il y a huit ans, Backloggd vient de franchir le million d’utilisateurs et une application mobile native est prévue en 2027. Autant dire que cette cyberattaque tombe particulièrement et pourrait casser une belle dynamique de croissance…