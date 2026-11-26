La FIFA reconnaît avoir été victime d’une cyberattaque ayant permis à des pirates d’accéder à des données personnelles et professionnelles de l’organisation. Le groupe Handsome Boy Hacking Club (HBHC), qui revendique l’intrusion, affirme avoir dérobé plus de 12 Go de documents internes, dont des pièces d’identité, des informations financières et des dossiers concernant les dirigeants de l’instance mondiale du football.

12 Go de documents revendiqués par les pirates

Un porte-parole de la FIFA a reconnu auprès de Reuters qu’une intrusion avait entraîné un accès non autorisé à une partie de ses informations. La fédération sportive internationale du football précise travailler avec les autorités compétentes, notamment les services de police, sans communiquer le nombre de personnes concernées ni la date exacte de l’attaque. Elle insiste toutefois sur le caractère limité des données compromises.

Le groupe de hackers Handsome Boy Hacking Club (HBHC) avait commencé à faire pression sur la FIFA dès le 19 novembre en publiant sur X/Twitter une capture d’écran présentant des fichiers attribués à l’organisation. Les pirates ont ensuite revendiqué le vol de plus de 12 Go de données internes et ont menacé de les publier en l’absence d’un accord financier. Après l’échec de cette tentative d’extorsion, ils ont annoncé la mise en ligne de leur butin le 21 novembre.

Les fichiers dérobés comprennent des copies de passeports et de visas, des informations concernant des dirigeants, des documents juridiques, des contrats commerciaux et des relevés financiers. Des documents liés aux déplacements de responsables de la FIFA et à l’organisation de ses événements figureraient également dans les archives. Ces catégories proviennent des revendications des pirates et de l’analyse de fichiers attribués à la FIFA : l’organisation n’a pas confirmé individuellement leur authenticité ni leur contenu.

La portée de la cyberattaque serait néanmoins limitée à l’échelle de l’organisation et moins de 0,1 % des données détenues par la FIFA avaient été concernées. Le groupe HBHC n’aurait donc pas accédé à l’ensemble des systèmes de l’instance. Les pirates auraient réussi à entrer en se faisant passer pour des membres du personnel en exploitant la confiance accordée aux collaborateurs sans nécessairement profiter d’une faille technique dans les infrastructures informatiques.

Les documents sur le projet controversé de Gianni Infantino épargnés

Cette cyberattaque intervient dans un contexte délicat pour Gianni Infantino, président de la FIFA. L’organisation avait notamment dû abandonner en juillet son projet FIFA Forward Enterprise qui prévoyait de céder 20 % d’une nouvelle entité chargée de gérer les droits commerciaux de ses compétitions à des investisseurs privés. L’opération devait permettre de lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars et avait provoqué de nombreuses critiques.

Il se trouve qu’aucun document relatif à ce projet abandonné n’a été consulté ou dérobé lors de l’intrusion. La FIFA a également condamné la diffusion des informations personnelles et professionnelles qu’elle considère comme une atteinte grave à la vie privée des personnes concernées.