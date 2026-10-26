Orange : un pirate revendique le vol de 6 Go de documents internes

Un hacker affirme avoir récupéré plus de 6 Go de documents liés aux outils et aux infrastructures techniques d’Orange. L’échantillon examiné contient près de 30 000 fichiers revendiqués, notamment des exports de projets informatiques et des données sur des équipements électriques.

Près de 30 000 fichiers associés au portail Agir d’Orange

Un pirate qui a pour pseudo 0xRune affirme détenir 29 503 fichiers répartis dans 3 940 répertoires, pour un volume supérieur à 6 Go. Les documents concernent notamment la gestion de projets informatiques, le développement logiciel, les incidents techniques et les processus internes d’Orange.

FrenchBreaches a examiné un premier échantillon de 102 fichiers, comprenant principalement des captures d’écran liées à Jira, un outil de suivi de projets, ainsi que des tableurs, un PDF et un document Word. Les noms de plusieurs fichiers comportent des dates allant d’octobre 2025 à septembre 2026. Ces éléments sont cohérents avec une collection de documents de travail techniques, mais ne suffisent pas à prouver leur provenance ni les conditions dans lesquelles ils auraient été récupérés.

Parmi les documents analysés figure un tableur contenant environ 435 670 lignes consacrées aux caractéristiques d’équipements. D’autres fichiers décrivent des mesures électriques, notamment la tension, l’intensité, la puissance, la température de batteries et l’autonomie de systèmes d’alimentation. Un document Word détaille également les échanges de données entre deux applications, baptisées NewPerf et GCEC, et évoque des exports pouvant atteindre 250 000 lignes de mesures.

Si leur origine interne était confirmée, ces documents pourraient présenter un intérêt pour des personnes cherchant à comprendre l’organisation technique de certains systèmes. Des tickets de suivi, des schémas d’architecture ou des informations sur les échanges entre applications peuvent révéler des dépendances et des procédures de maintenance. L’analyse ne démontre toutefois ni une prise de contrôle d’équipements ni un accès opérationnel aux infrastructures d’Orange. Elle ne permet pas non plus de savoir si les installations décrites sont toujours exploitées dans les mêmes conditions.

Une intrusion chez Orange encore à confirmer

La principale inconnue reste la manière dont ces documents ont été obtenus. Une extraction depuis un outil de gestion de projets, des identifiants compromis ou une exposition involontaire de fichiers figurent parmi les possibilités, sans qu’aucune soit établie. La présence de références Jira ne prouve pas que cet outil a été piraté ni que le portail Agir lui-même a été compromis.

L’échantillon examiné ne révèle pas de preuve d’une fuite massive de données personnelles de clients, comme une base d’abonnés, des mots de passe ou des coordonnées bancaires. Certains documents pourraient néanmoins contenir des informations professionnelles sur des collaborateurs ou des prestataires. Le volume total annoncé, la sensibilité des fichiers et leur origine restent à vérifier. Pour le moment, Orange n’a pas fait de commentaire public.

En tout cas, l’opérateur historique a connu une mauvaise semaine. Entre sa grosse panne le 21 octobre, des soucis avec les failles PHP et maintenant ça…