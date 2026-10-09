TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Quick a été piraté : les données des clients ont fuité
Internet

Quick a été piraté : les données des clients ont fuité

2 min.
9 Oct. 2026 • 20:40
0

Un nouveau piratage a eu lieu en France et il concerne cette fois-ci Quick. La chaîne de restauration rapide a envoyé un e-mail à ses clients membres du programme de fidélité Qlub Quick pour leur annoncer que leurs données sont maintenant entre les mains des hackers.

Quick Restaurant Logo

Un piratage qui touche cette fois Quick

L’e-mail de Quick à la suite de sa cyberattaque indique :

Suite à notre précédent message, et comme nous nous y étions engagés, nous vous informons que votre programme de fidélité Qlub Quick est de nouveau accessible sur l’app Quick et en restaurant.

Vous pouvez donc à nouveau cumuler des points lors de vos commandes et profiter de vos avantages fidélité.

En effet, un accès non autorisé ayant été détecté sur le programme, nous avions fait le choix de suspendre temporairement son utilisation par mesure de précaution.

Les conditions de sécurité nécessaires à sa remise en service sont aujourd’hui réunies grâce à la mobilisation de nos équipes.

Au total, le piratage a permis de collecter les données suivantes :

  • Nom
  • Prénom
  • Adresse e-mail
  • Numéro de téléphone
  • Date de naissance
  • Numéro de carte de fidélité
  • Solde des points du compte

« Aucune donnée bancaire n’a été compromise. En effet, nous ne collectons aucune donnée bancaire de nos clients », précise Quick. Le groupe assure poursuivre son enquête et reviendra vers ses clients dès qu’il en saura plus.

Dans la foulée, Quick fait savoir que ses clients peuvent contacter le service client pour se faire recréditer les points en ce qui concerne toute commande passée entre le 5 et le 9 octobre à 11 heures.

Aussi, la chaîne de fast-food prévient ses clients qu’ils risquent de faire face à des tentatives de phishing maintenant que leurs données ont été piratées. Cela peut avoir lieu par appel, SMS ou e-mail avec des personnes se faisant pour Quick ou une autre enseigne afin de collecter encore plus d’informations personnelles.

« Encore toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. Merci pour votre compréhension et de votre fidélité », conclut l’e-mail.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Leroy Merlin Logo Internet

Leroy Merlin a été piraté, les hackers ont les données des clients

Intermarche Magasin Logo Internet

Intermarché piraté : les données de 2 millions de clients volées

Colis Prive Internet

Colis Privé piraté avec une collecte des données de clients

LDLC Logo Internet

LDLC a été piraté pour la 4e fois : fuites de données des clients

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

TikTok Assistant Shopping IA

TikTok dévoile un assistant shopping IA pour acheter directement

9 Oct. 2026 • 20:59
0 Internet

TikTok annonce un assistant d’achat dopé à l’intelligence artificielle et une fonction de paiement en un clic...

Orange Logo

Orange lance Fast Pass 5G+ pour un débit prioritaire temporaire

9 Oct. 2026 • 20:04
0 Mobiles / Tablettes

Orange commercialise désormais Fast Pass 5G+, une option payante qui donne accès à une bande passante dédiée lorsque le...

Amazon Centre Distribution Beauvais

Amazon inaugure son 10e centre de distribution en France

9 Oct. 2026 • 19:36
0 Business

Amazon a inauguré le 9 octobre son nouveau centre de distribution à Beauvais dans l’Oise. Il s’agit du 10e en France. Le site...

Mars nuage Arsia Mons

Mars : son étrange nuage de 1 800 km pourrait se former grâce à un phénomène jugé impossible

9 Oct. 2026 • 18:38
0 Science

L’un des phénomènes atmosphériques les plus mystérieux de Mars commence à livrer ses secrets. Chaque printemps et...

Portrait reflété dans plusieurs surfaces de verre devant un microphone, métaphore de l’identité numérique.

Deepfakes : le Danemark dépose un projet de loi pour protéger le visage et la voix

9 Oct. 2026 • 18:19
0 Logiciels

Le Danemark veut donner aux personnes un moyen juridique supplémentaire de s’opposer à leurs doubles numériques. La ministre de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article La première Apple TV 4K devient un produit ancien pour Apple

La première Apple TV 4K devient un produit ancien pour Apple

9 Oct. 2026 • 19:26

image de l'article Prodigies : Apple TV dévoile sa nouvelle comédie romantique avec Ayo Edebiri et Will Sharpe

Prodigies : Apple TV dévoile sa nouvelle comédie romantique avec Ayo Edebiri et Will Sharpe

9 Oct. 2026 • 18:50

image de l'article L’action d’Apple (AAPL) baisse après les ventes mitigées d’iPhone 18 Pro

L’action d’Apple (AAPL) baisse après les ventes mitigées d’iPhone 18 Pro

9 Oct. 2026 • 18:34

image de l'article [#Promo] Les AirPods Max 2 à 459,99 €, près de 120 € de réduction

[#Promo] Les AirPods Max 2 à 459,99 €, près de 120 € de réduction

9 Oct. 2026 • 16:54

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site