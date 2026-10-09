Quick a été piraté : les données des clients ont fuité

Un nouveau piratage a eu lieu en France et il concerne cette fois-ci Quick. La chaîne de restauration rapide a envoyé un e-mail à ses clients membres du programme de fidélité Qlub Quick pour leur annoncer que leurs données sont maintenant entre les mains des hackers.
L’e-mail de Quick à la suite de sa cyberattaque indique :
Suite à notre précédent message, et comme nous nous y étions engagés, nous vous informons que votre programme de fidélité Qlub Quick est de nouveau accessible sur l’app Quick et en restaurant.
Vous pouvez donc à nouveau cumuler des points lors de vos commandes et profiter de vos avantages fidélité.
En effet, un accès non autorisé ayant été détecté sur le programme, nous avions fait le choix de suspendre temporairement son utilisation par mesure de précaution.
Les conditions de sécurité nécessaires à sa remise en service sont aujourd’hui réunies grâce à la mobilisation de nos équipes.
Au total, le piratage a permis de collecter les données suivantes :
« Aucune donnée bancaire n’a été compromise. En effet, nous ne collectons aucune donnée bancaire de nos clients », précise Quick. Le groupe assure poursuivre son enquête et reviendra vers ses clients dès qu’il en saura plus.
Dans la foulée, Quick fait savoir que ses clients peuvent contacter le service client pour se faire recréditer les points en ce qui concerne toute commande passée entre le 5 et le 9 octobre à 11 heures.
Aussi, la chaîne de fast-food prévient ses clients qu’ils risquent de faire face à des tentatives de phishing maintenant que leurs données ont été piratées. Cela peut avoir lieu par appel, SMS ou e-mail avec des personnes se faisant pour Quick ou une autre enseigne afin de collecter encore plus d’informations personnelles.
« Encore toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. Merci pour votre compréhension et de votre fidélité », conclut l’e-mail.
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