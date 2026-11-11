Firefox : le VPN gratuit intégré devient illimité jusqu’au début 2027

Mozilla annonce faire un cadeau aux utilisateurs de Firefox : le VPN gratuit intégré au navigateur propose désormais un quota illimité, et ce jusqu’au 31 janvier 2027. En temps normal, il y a une limite mensuelle de 50 Go.

Le VPN gratuit de Firefox devient illimité jusqu’en janvier 2027

Mozilla n’attend pas Noël pour faire un cadeau. Voici ce qu’indique la société :

Que vous rentriez chez vous pour retrouver votre famille cet hiver ou que vous preniez des vacances bien méritées avant la fin de l’année, nous souhaitons que vous puissiez naviguer en toute sérénité. C’est pourquoi, en guise de cadeau, tous les utilisateurs du VPN gratuit intégré à Firefox bénéficieront d’un volume de données illimité à compter d’aujourd’hui, le 10 novembre, et jusqu’au 31 janvier 2027. Connectez-vous avec un compte Mozilla et bénéficiez d’une confidentialité renforcée pour vos achats, l’organisation de vos voyages et votre navigation quotidienne. Aucun ticket-cadeau n’est nécessaire.

Firefox intègre un VPN gratuit depuis sa version 149. Il s’est amélioré au fil des versions, notamment au niveau du choix des pays pour les serveurs. Auparavant, cela se limitait à cinq pays : Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis. Depuis quelques mois maintenant, la liste atteint 28 pays.

L’utilisation d’un VPN (que ce soit celui de Firefox ou un autre) a plusieurs avantages : il chiffre votre trafic Internet et masque votre adresse IP, ce qui renforce votre confidentialité et limite le suivi de vos activités par votre fournisseur d’accès, les sites Web ou d’autres tiers. Il est particulièrement utile sur les Wi‑Fi publics, où il protège vos données contre d’éventuelles interceptions. De plus, il peut aider à accéder à des contenus restreints géographiquement.