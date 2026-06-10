Le VPN gratuit de Firefox devient illimité pendant quelques mois

Firefox intègre un VPN gratuit depuis sa version 149, mais il y a quota de 50 Go par mois. Aujourd’hui, Mozilla annonce le retrait de ce quota et propose de l’illimité pour que les utilisateurs puissent réellement profiter du service. Mais il y a un mais : c’est seulement en place pendant quelques mois.
Mozilla fait savoir que le VPN gratuit de Firefox devient illimité à partir d’aujourd’hui jusqu’au 31 août. À partir du 1er septembre, on revient sur la limite mensuelle de 50 Go pour les utilisateurs. En d’autres termes, le VPN est illimité pendant une bonne partie de l’été.
Il y a un autre avantage, à savoir que la liste des pays accessibles pour la navigation afin d’avoir une autre adresse IP augmente pour passer à 28. Voici la liste :
Il y a un élément à prendre en compte : le VPN gratuit de Firefox n’est pas disponible dans tous les pays pour le moment. Mais la France fait partie des régions où il est accessible. Donc vous pouvez l’utiliser dès maintenant sans problème. Voici les pays qui ont le VPN :
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