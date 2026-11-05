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Nintendo Switch 2 : les ventes chutent de 41 % après la hausse de prix

4 min.
5 Nov. 2026 • 18:05
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Nintendo fait face à un net ralentissement des ventes de sa Switch 2. Entre juillet et septembre 2026, le constructeur a écoulé 2,67 millions de consoles, soit une baisse de 41,2 % sur un an par rapport aux 4,54 millions d’exemplaires sur la même période en 2025. La hausse du prix de la console et l’essoufflement de l’effet nouveauté contribuent notamment à ce recul.

Nintendo Switch 2 Joy-Con Officiel

La hausse des prix de la Switch 2 n’a pas aidé

Sur l’ensemble du premier semestre fiscal, d’avril à septembre 2026, le bilan est également en baisse. Nintendo a écoulé 6,49 millions de Switch 2, contre 10,36 millions sur les six premiers mois de son précédent exercice, soit un recul de 37,4 %. La console totalise néanmoins 26,35 millions d’exemplaires depuis son lancement en juin 2025.

Nintendo avait anticipé un ralentissement des ventes après le démarrage exceptionnel de sa nouvelle console. La Switch 2 avait notamment bénéficié d’une demande très importante lors de son lancement, avec 4,54 millions d’unités distribuées entre juillet et septembre 2025. Un niveau difficile à maintenir un an plus tard, alors qu’une grande partie des joueurs intéressés a déjà pu acheter la console.

La hausse des prix n’arrange évidemment pas les choses. Depuis le 1er septembre, la Switch 2 coûte 499,99 euros en Europe, contre 469,99 euros auparavant. Nintendo justifie cette décision par l’évolution des conditions du marché. La hausse du coût des composants, notamment la RAM sollicitée par l’industrie de l’intelligence artificielle, fait partie des facteurs pour expliquer cette évolution. Il faut toutefois rappeler que l’augmentation européenne n’est entrée en vigueur qu’en septembre : elle ne peut donc pas expliquer à elle seule le recul enregistré sur l’ensemble du trimestre.

Les ventes de jeux résistent mieux que celles des consoles

Tout n’est pas négatif dans les résultats de Nintendo. Les ventes de jeux Switch 2 ont progressé de 18,8 % sur le semestre pour atteindre 24,49 millions d’exemplaires. Plusieurs titres affichent de belles performances, notamment Tomodachi Life : Une vie de rêve avec 8,81 millions de ventes et Rhythm Paradise Groove avec 2,89 millions.

La première Switch continue elle aussi de générer une activité importante. Elle s’est vendue à 1,27 million d’exemplaires supplémentaires sur le semestre, malgré un recul de 32,7 %. Son immense parc installé permet à Nintendo de continuer à écouler des dizaines de millions de jeux sur cette génération.

Malgré ce ralentissement, Nintendo ne modifie pas ses prévisions. L’entreprise vise toujours 16,5 millions de Switch 2 écoulées sur son exercice fiscal qui se termine en mars 2027. L’entreprise devra donc vendre environ 10 millions de consoles supplémentaires entre octobre et mars pour atteindre son objectif.

Le constructeur compte notamment sur les fêtes de fin d’année et les prochaines sorties de son catalogue pour relancer la demande. Le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, disponible depuis aujourd’hui, arrive à point nommé pour aider les ventes. Il ne figure toutefois pas dans les résultats semestriels qui viennent d’être publiés puisqu’il vient de sortir. Il faudra donc attendre les prochains résultats financiers pour savoir si le succès est réellement au rendez-vous.

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