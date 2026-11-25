Une livraison de shampooing qui ne devait pas durer plus de sept minutes s’est achevée par un incident aérien dans la banlieue de Détroit. Le 20 novembre, un drone du service Prime Air d’Amazon a percuté un câble avant de s’écraser sur le garage d’un riverain à Huntington Woods, dans le Michigan. La FAA, l’autorité américaine de l’aviation civile, vient d’ouvrir une enquête.

Le colis livré, le drone termine sa course sur un garage

Jim Brennan et son épouse pensaient recevoir leur commande par camion. Ils ont finalement été avertis de son arrivée imminente par drone. L’appareil a correctement déposé le shampooing dans leur jardin, mais sa remontée s’est mal terminée.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Selon Brennan, le drone a heurté un câble de fibre optique, perdant une hélice avant de s’emmêler dans des lignes électriques et de terminer sa course sur un garage voisin. « Tel un oiseau malade, il essayait de remonter, de sortir de là », raconte-t-il.

Amazon affirme qu’aucune personne n’a été blessée. « La sécurité est notre priorité absolue et les incidents sont extrêmement rares », assure son porte-parole Jack Stelzner. Une équipe Prime Air a récupéré l’appareil avec l’aide du fournisseur d’électricité local tandis que le propriétaire du garage aurait reçu une proposition de prise en charge des réparations.

Prime Air confronté à une nouvelle enquête fédérale

La FAA examine déjà les circonstances du crash, tandis que le NTSB, chargé de la sécurité des transports, recueille des informations sans ouvrir sa propre enquête.

L’incident implique un drone MK30 d’environ 38 kg, capable de transporter des colis pesant jusqu’à 2,3 kg.

Le programme d’Amazon a déjà connu deux collisions avec une grue en Arizona en octobre 2025, puis un incident impliquant un câble au Texas. Malgré ces difficultés, le géant du eCommerce poursuit le développement de son programme de livraison par drone, avec l’ambition de desservir près de 500 villes américaines. Amazon revendique désormais environ 6 000 vols quotidiens.

Cette nouvelle mésaventure rappelle que la rapidité des livraisons automatisées ne suffit pas à garantir leur sécurité, notamment dans les quartiers résidentiels où les câbles et certains bâtiments peuvent compliquer la navigation.