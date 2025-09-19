TENDANCES
Hors-Sujet

Uber Eats expérimente de nouveau la livraison par drones aux États-Unis

19 Sep. 2025 • 16:30
Uber renouvelle son ambition d’utiliser les drones pour Uber Eats : en partenariat avec la startup israélienne Flytrex, l’entreprise lancera d’ici la fin de l’année plusieurs marchés pilotes aux États-Unis. Flytrex – déjà présent dans des États comme le Texas et la Caroline du Nord – a réalisé à ce jour plus de 200 000 livraisons par drone aux États-Unis. Uber annonce aussi un investissement non négligeable dans Flytrex pour faire monter en puissance ce projet de livraison autonome.

Flytrex_Drone

Comment ça fonctionne, et pour quels avantages ?

Les drones Flytrex opèrent selon les normes « Beyond Visual Line of Sight » (BVLOS), ce qui signifie que les vols de drones peuvent s’effectuer au-delà de la portée visuelle directe, via un contrôle à distance certifié. Ce système vise à réduire le temps de livraison, les émissions polluantes et les congestions urbaines tout en offrant une alternative plus rapide aux modes de livraison traditionnels. Les clients peuvent ainsi recevoir un repas ou un course « en quelques minutes » plutôt qu’en quelques heures.

Encore des freins réglementaires

Si le contexte réglementaire s’allège progressivement, plusieurs freins subsistent : l’approbation FAA, la sécurité du trafic aérien, la limité de poids transporté par drone, les conditions météo ou bien encore le coût global d’une livraison sont autant de contraintes qui pèsent sur ce mode de livraison. Uber et Flytrex devront aussi s’assurer que le projet reste rentable alors que les investissements et les coûts ne cessent d’allonger la note. Si ces tests s’avèrent concluants, la livraison par drones pourrait bel et bien devenir un service de plus en plus courant, du moins aux États-Unis.

SOURCETechcrunch

