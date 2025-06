Le Canada abandonne les taxes sur les géants de la tech sous pression des États-Unis

Le Canada a décidé de retirer sa taxe sur les services numériques visant les grandes entreprises technologiques américaines, après des menaces de Donald Trump de rompre les négociations commerciales. Cette annonce, faite ce dimanche, vise à préserver les discussions pour un nouvel accord commercial avec les États-Unis d’ici le 21 juillet.

Une taxe finalement abandonnée

La taxe sur les services numériques, entrée en vigueur l’an dernier, imposait une redevance de 3 % sur les revenus générés par les places de marché en ligne, la publicité, les réseaux sociaux et la vente de données d’utilisateurs canadiens. Elle ciblait des géants comme Meta, Amazon, Netflix, Google et Uber. Le Canada prévoyait de collecter rétroactivement les paiements à partir de 2022, pour un montant estimé à près de 3 milliards de dollars. Cependant, face à la menace de rupture des négociations commerciales par l’administration Trump, le Canada a choisi de suspendre cette mesure.

Donald Trump avait qualifié cette taxe d’« attaque flagrante contre notre pays », annonçant la semaine dernière la fin de toutes les discussions commerciales avec le Canada. En réponse, le Canada avait imposé une surtaxe de 50 % sur les importations d’acier excédant un nouveau quota. Malgré l’abandon de la taxe, le Canada reste confronté à des droits de douane américains de 25 % sur ses biens et de 50 % sur son acier et son aluminium.

Un contexte international tendu

Cette décision s’inscrit dans un climat de tensions commerciales plus large. Les États-Unis exercent une pression similaire sur le Royaume-Uni, qui maintient sa propre taxe sur les services numériques visant les entreprises technologiques américaines. Selon Peter Navarro, conseiller commercial de la Maison Blanche, des négociations sont en cours avec le Royaume-Uni pour résoudre ce différend.

Au Canada, le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, a défendu ce recul stratégique : « La suppression de la taxe sur les services numériques permettra aux négociations pour une nouvelle relation économique et sécuritaire avec les États-Unis de progresser de manière vitale et de renforcer notre travail pour créer des emplois et bâtir la prospérité pour tous les Canadiens ».