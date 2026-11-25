Deux mois après avoir interdit à Muse d’effectuer des achats sur sa plateforme, Amazon pourrait finalement revoir sa position. Selon Fortune, le géant du commerce électronique et Meta ont engagé plusieurs discussions en vue d’un accord permettant à l’agent d’intelligence artificielle de commander directement des produits sur Amazon.

Amazon pourrait lever le blocage de Muse

En septembre dernier, Amazon avait bloqué les achats automatisés de Muse, estimant que l’assistant ne respectait pas les conditions d’utilisation de sa plateforme. Le commerçant reprochait notamment à Meta de ne pas identifier clairement son agent lors de ses connexions. Les utilisateurs se retrouvaient alors confrontés à un message d’erreur au moment de finaliser leurs commandes.

Les négociations actuelles portent principalement sur deux sujets sensibles : la présentation des résultats de recherche et le traitement des publicités. Amazon redoute particulièrement que les assistants autonomes contournent ses annonces sponsorisées, qui constituent une source importante de revenus.

La publicité au centre des négociations

Depuis son lancement en septembre, Muse permet notamment d’organiser des déplacements, d’envoyer des courriels et de réaliser des achats pour le compte de ses utilisateurs.

Amazon craint cependant qu’un intermédiaire automatisé n’affaiblisse sa relation directe avec les consommateurs. L’entreprise s’interroge également sur la fiabilité des commandes effectuées par ces assistants et sur les conséquences d’éventuelles erreurs.

Le distributeur avait déjà engagé un bras de fer avec Perplexity concernant les achats automatisés réalisés par son navigateur Comet.

Un éventuel accord nécessiterait l’approbation personnelle des dirigeants des deux groupes. Aucun calendrier n’a été communiqué et les discussions pourraient encore échouer.

Au-delà du cas Muse, ces négociations illustrent les bouleversements du eCommerce piloté par l’intelligence artificielle. Les plateformes devront désormais trouver comment accueillir des agents capables d’acheter à la place des consommateurs… sans sacrifier leur modèle économique.