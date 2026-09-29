Meta Muse s’attaque aux petites entreprises avec Muse for Small Business

Quelques semaines après le lancement de Muse auprès du grand public, Meta décline son agent d’intelligence artificielle pour les petites entreprises. Muse for Small Business peut désormais se connecter directement aux comptes professionnels Facebook et Instagram, aux campagnes publicitaires et à de nombreux services externes utilisés quotidiennement par les entrepreneurs.

Muse peut analyser les ventes et piloter les campagnes Meta

L’agent accède, avec l’autorisation de l’utilisateur, aux statistiques des comptes professionnels et créateurs sur Facebook et Instagram ainsi qu’aux données des comptes publicitaires. Ce dernier peut ainsi analyser les performances d’une campagne, identifier des tendances ou proposer des actions destinées à améliorer la présence d’une entreprise sur les réseaux sociaux.

Cette évolution complète les outils professionnels de Meta One, qui cible déjà les entreprises et les créateurs avec des fonctions d’IA et d’analyse avancées.

Shopify, Slack, Stripe, Canva et Figma peuvent être connectés

Meta veut surtout faire de Muse un assistant transversal. Le service peut être relié à Asana, Box, Canva, Dropbox, Figma, QuickBooks, Klaviyo, Notion, Shopify, Slack, Stripe, Zoom ou encore Granola. En croisant ces informations, Muse peut par exemple examiner les ventes, repérer des dépenses inhabituelles ou élaborer un plan de croissance à partir des résultats commerciaux et marketing.

Cette autonomie implique néanmoins de confier à Meta l’accès à des données potentiellement sensibles. Le groupe affirme avoir intégré plusieurs couches de sécurité et de contrôle, mais reconnaît qu’un agent peut toujours mal interpréter une instruction. Les limites du concept sont d’ailleurs déjà apparues lorsque Amazon a bloqué les achats automatisés de Muse.

Meta mise sur les agents IA professionnels

Muse Small Business restera « gratuit pour la plupart des besoins », tandis que les usages intensifs pourront nécessiter un abonnement. Après les particuliers, le Muse Charm et désormais les entreprises, Meta transforme progressivement Muse en une véritable couche d’automatisation capable de circuler entre ses propres services et ceux de nombreux partenaires.