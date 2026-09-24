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KultureGeek Matériel Meta Muse Charm : un Tamagotchi dopé à l’IA pour parler avec Muse sans smartphone
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Meta Muse Charm : un Tamagotchi dopé à l’IA pour parler avec Muse sans smartphone

2 min.
24 Sep. 2026 • 10:55
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Outre les annonces attendues sur ses dernières gammes de lunettes connectées, Meta a profité du Meta Connect pour donner corps à son intelligence artificielle. Lors de sa conférence Connect, le groupe de Mark Zuckerberg a dévoilé le Muse Charm, un petit appareil autonome conçu autour de son nouvel assistant Muse. Avec son écran miniature, son avatar personnalisable et son format de poche, l’objet évoque irrésistiblement un Tamagotchi passé à l’ère de l’IA générative.

Un écran OLED de 2 pouces et une connexion 5G

Le Muse Charm adopte un écran tactile OLED d’environ deux pouces et peut être transporté dans une poche, accroché à un sac ou suspendu au poignet. Un modem 5G lui permet d’accéder à Muse sans Wi-Fi, même si l’appareil ne remplace pas réellement un smartphone puisqu’il ne peut effectuer ni appels téléphoniques ni visioconférences. Caméras avant et arrière, microphones, haut-parleurs, port USB-C et lecteur d’empreintes complètent l’équipement.

L’interface s’organise autour d’un personnage virtuel représentant Muse, dont l’apparence, les vêtements et la voix peuvent être personnalisés. Meta cherche ainsi à rendre son assistant IA Muse immédiatement accessible, sans devoir systématiquement sortir son téléphone.

Un appareil imaginé par d’anciens designers d’Apple

Le développement du Muse Charm a notamment été piloté par Alan Dye et Billy Sorrentino, deux anciens cadres du design d’Apple recrutés par Meta fin 2025. Le départ d’Alan Dye vers Meta avait alors marqué une étape importante dans la stratégie matérielle du groupe.

Meta prévoit une commercialisation en décembre, sans communiquer de prix. Le pari est audacieux mais le constructeur s’aventure toutefois sur un terrain semé d’échecs : le Rabbit R1 et le Humane AI Pin ont montré combien il était difficile de convaincre avec un appareil exclusivement consacré à l’intelligence artificielle. Le Muse Charm tentera donc de transformer l’IA personnelle en compagnon numérique permanent, et devra convaincre de l’intérêt réel de ce type d’accessoire. Pas gagné.

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