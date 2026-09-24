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Meta dévoile les Ray-Ban Meta Gen 3 et des lunettes Audio sans caméra

3 min.
24 Sep. 2026 • 10:28
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Meta consolide sa place de leader dans le secteur des lunettes connectées. À l’occasion de Connect 2026, le groupe dirigé par Mark Zuckerberg a dévoilé les Ray-Ban Meta Gen 3, une nouvelle gamme Audio dépourvue de caméra et une version Adventurer abaissant le prix d’entrée à 249 dollars. Une offensive qui confirme l’importance croissante des lunettes connectées dans la stratégie matérielle de l’entreprise.

Ray-Ban Meta Audio : plus fines et sans caméra

La principale nouveauté est baptisée Ray-Ban Meta Audio. En supprimant la caméra, Meta obtient une monture plus discrète de seulement 43 grammes, destinée à la musique, aux appels et aux interactions vocales avec l’IA. L’autonomie atteint 12 heures, auxquelles s’ajoutent jusqu’à 48 heures grâce au boîtier de recharge.

Ray Ban Meta Audio 3

Proposées dans les styles Clubmaster et Burbank, avec 23 combinaisons de montures et verres, les Ray-Ban Meta Audio seront expédiées à partir du 13 octobre pour 349 dollars. Meta poursuit ainsi la diversification amorcée avec ses lunettes adaptées aux verres correcteurs.

Les Ray-Ban Meta Gen 3 gagnent en autonomie

Les Ray-Ban Meta Gen 3 conservent pour leur part une caméra de 12 mégapixels capable de filmer en 3K. Leur autonomie grimpe à neuf heures et un nouveau système de six microphones doit réduire fortement les bruits ambiants. Meta décline cette génération en 27 combinaisons réparties entre les montures Aviator, Wayfarer et Zena. Le tarif démarre à 449 dollars.

Ray Ban Meta Gen 3 1

En parallèle, la gamme Meta Glasses accueille une Adventurer à 249 dollars, attendue sur les étals le 23 octobre.

Enfin, les Meta Ray-Ban Display poursuivent leur déploiement international. Les précommandes débutent progressivement en France, avant une commercialisation le 13 octobre. Navigation mains libres, notifications du smartphone, intégration de Threads et avatars « Hologram » pour les appels vidéo complètent une gamme devenue particulièrement tentaculaire.

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