TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science La Chine détaille sa feuille de route pour envoyer des astronautes sur la Lune avant 2030
Science

La Chine détaille sa feuille de route pour envoyer des astronautes sur la Lune avant 2030

2 min.
4 Nov. 2026 • 12:40
0

La Chine vient de dévoiler sa feuille de route la plus précise à ce jour concernant l’envoi d’astronautes sur la Lune avant 2030. Présenté à Pékin par Wang Xiang, concepteur en chef du programme lunaire habité, le scénario prévoit plusieurs missions progressives destinées à tester séparément puis ensemble les principaux éléments du système.

La première étape passera par la Longue Marche 10A et le vaisseau Mengzhou, qui doivent commencer par effectuer des missions vers la station Tiangong. Pékin testera ensuite la Longue Marche 10 et l’atterrisseur Lanyue lors d’un vol inhabité. Celui-ci devra se poser sur la Lune puis redécoller, une étape critique avant toute tentative avec un équipage.

Deux fusées pour une seule mission lunaire

Contrairement au programme Apollo, la Chine compte lancer séparément ses deux véhicules. Une Longue Marche 10 placera Lanyue sur une trajectoire lunaire, tandis qu’une seconde emportera Mengzhou et trois taïkonautes. Les deux engins s’amarreront en orbite autour de la Lune.

Chine Lune

Deux astronautes descendront ensuite sur la surface et y séjourneront environ trois jours, avec des sorties extravéhiculaires prévues quotidiennement. Après leur exploration, Lanyue redécollera pour rejoindre Mengzhou avant le retour vers la Terre. Une répétition complète sans alunissage habité est envisagée en 2029.

La compétition avec Artemis se précise

La Chine a déjà sélectionné Rimae Bode comme région prioritaire d’alunissage et multiplie les essais de ses nouveaux systèmes. La feuille de route chinoise fait écho à la décision de la NASA de programmer un retour d’astronautes sur la Lune avec Artemis IV en 2028. En d’autres termes, la course vers la Lune entame sa dernière ligne droite.

Les deux programmes restent confrontés à d’importants défis techniques, notamment autour des atterrisseurs et de la gestion des rendez-vous orbitaux. Tout se jouera peut-être à quelques mois de différence, si tant est que les deux programmes ne connaissent de soucis techniques (ou financiers) majeurs…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

The Elder Scrolls Sentinel

The Elder Scrolls VI: Sentinel est officiel, mais Bethesda garde encore le mystère

4 Nov. 2026 • 11:15
0 Jeux vidéo

Huit ans après son annonce à l’E3 2018, The Elder Scrolls VI possède enfin un titre officiel. Bethesda Game Studios a...

Screenshot

Steam : jusqu’à 12 jours ouvrés pour valider un jeu, Valve renforce ses contrôles avant soumission

4 Nov. 2026 • 10:51
0 Jeux vidéo

Valve reconnaît que l’examen des jeux soumis à Steam peut actuellement prendre jusqu’à 12 jours ouvrés, contre...

ChatGPT Application Icone Logo

ChatGPT atteint 20 % du volume de recherches de Google, selon OpenAI

4 Nov. 2026 • 9:55
0 Internet

ChatGPT représente désormais un cinquième du volume de recherches effectué sur Google. Un chiffre annoncé par Adam Fry,...

OpenAI Logo

OpenAI s’allie à d’anciens cyber-agents du DOGE pour renforcer sa sécurité

3 Nov. 2026 • 19:44
0 Internet

OpenAI renforce ses défenses en s’associant à Cathedral Systems, une jeune entreprise de cybersécurité fondée...

Manette Xbox Series

Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en novembre 2026

3 Nov. 2026 • 19:37
0 Jeux vidéo

Microsoft vient de dévoiler les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en novembre 2026. Il y a 14 titres cette fois-ci, contre neuf le mois...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Stick saison 2 : Owen Wilson reprend le chemin des greens sur Apple TV (2 épisodes disponibles)

Stick saison 2 : Owen Wilson reprend le chemin des greens sur Apple TV (2 épisodes disponibles)

4 Nov. 2026 • 13:30

image de l'article iPhone 6S : un minuscule USS Enterprise de Star Trek était caché dans une puce !

iPhone 6S : un minuscule USS Enterprise de Star Trek était caché dans une puce !

4 Nov. 2026 • 12:00

image de l'article Vers une fusion de macOS et iPadOS ? Le patron d’Apple répond

Vers une fusion de macOS et iPadOS ? Le patron d’Apple répond

4 Nov. 2026 • 11:11

image de l'article Apple Music lance Selfie Sing avec iOS 27.3 pour enregistrer ses propres vidéos de karaoké

Apple Music lance Selfie Sing avec iOS 27.3 pour enregistrer ses propres vidéos de karaoké

4 Nov. 2026 • 10:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site