La Chine détaille sa feuille de route pour envoyer des astronautes sur la Lune avant 2030

La Chine vient de dévoiler sa feuille de route la plus précise à ce jour concernant l’envoi d’astronautes sur la Lune avant 2030. Présenté à Pékin par Wang Xiang, concepteur en chef du programme lunaire habité, le scénario prévoit plusieurs missions progressives destinées à tester séparément puis ensemble les principaux éléments du système.

La première étape passera par la Longue Marche 10A et le vaisseau Mengzhou, qui doivent commencer par effectuer des missions vers la station Tiangong. Pékin testera ensuite la Longue Marche 10 et l’atterrisseur Lanyue lors d’un vol inhabité. Celui-ci devra se poser sur la Lune puis redécoller, une étape critique avant toute tentative avec un équipage.

Deux fusées pour une seule mission lunaire

Contrairement au programme Apollo, la Chine compte lancer séparément ses deux véhicules. Une Longue Marche 10 placera Lanyue sur une trajectoire lunaire, tandis qu’une seconde emportera Mengzhou et trois taïkonautes. Les deux engins s’amarreront en orbite autour de la Lune.

Deux astronautes descendront ensuite sur la surface et y séjourneront environ trois jours, avec des sorties extravéhiculaires prévues quotidiennement. Après leur exploration, Lanyue redécollera pour rejoindre Mengzhou avant le retour vers la Terre. Une répétition complète sans alunissage habité est envisagée en 2029.

La compétition avec Artemis se précise

La Chine a déjà sélectionné Rimae Bode comme région prioritaire d’alunissage et multiplie les essais de ses nouveaux systèmes. La feuille de route chinoise fait écho à la décision de la NASA de programmer un retour d’astronautes sur la Lune avec Artemis IV en 2028. En d’autres termes, la course vers la Lune entame sa dernière ligne droite.

Les deux programmes restent confrontés à d’importants défis techniques, notamment autour des atterrisseurs et de la gestion des rendez-vous orbitaux. Tout se jouera peut-être à quelques mois de différence, si tant est que les deux programmes ne connaissent de soucis techniques (ou financiers) majeurs…