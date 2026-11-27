Les lunettes connectées de Meta permettent de filmer sans sortir son smartphone. Cette discrétion est aujourd’hui au cœur d’une bataille judiciaire aux Pays-Bas : trois associations estiment que les personnes enregistrées peuvent ne rien remarquer et réclament des protections supplémentaires, avec une suspension des ventes tant que les appareils ne respectent pas, selon elles, les règles de protection des données. Le tribunal d’Amsterdam a entendu leurs arguments le 26 novembre. Meta et son partenaire EssilorLuxottica contestent ces accusations ; aucune interdiction n’a encore été décidée.

Un voyant jugé trop discret pour prévenir les passants

Pour Consumentenbond, Offlimits et The Firewall, le problème commence par l’apparence des lunettes. La caméra se fond dans une monture qui ressemble à un modèle classique. Un voyant signale bien la prise de photos ou de vidéos, mais encore faut-il le repérer et comprendre ce qu’il signifie. Les associations estiment que cette lumière peut passer inaperçue, notamment en plein soleil, même lorsque les lunettes fonctionnent normalement.

Meta défend les protections intégrées à ses appareils, dont le blocage de la caméra lorsque le voyant est masqué ou altéré. L’entreprise rappelle aussi les usages prévus : prendre des photos sans les mains, téléphoner, écouter de la musique ou solliciter un assistant. Elle soutient que ses lunettes ne sont pas conçues pour enregistrer clandestinement et qu’elle ne peut être tenue responsable de chaque détournement volontaire. Les plaignants lui reprochent toutefois des protections insuffisantes jusque dans l’utilisation ordinaire du produit.

La visibilité du voyant préoccupe également les régulateurs européens. Dans sa déclaration du 13 octobre, le Comité européen de la protection des données a recommandé des alertes plus visibles, combinant par exemple des signaux lumineux et sonores. Ces avertissements devraient résister aux tentatives de désactivation et rester perceptibles dans différentes conditions d’éclairage. L’objectif est qu’une personne puisse comprendre immédiatement qu’elle est filmée, sans devoir connaître le modèle de lunettes porté face à elle.

Modifier les lunettes ou suspendre leur vente

Les demandes des associations portent sur le fonctionnement des appareils autant que sur leur commercialisation. Consumentenbond réclame des modifications du produit et de ses réglages par défaut pour le rendre conforme aux exigences de protection des données. Elle propose un délai de deux semaines pour appliquer ces changements si le juge lui donne raison. Si Meta estime cette mise en conformité impossible, l’association demande une interdiction de vente. Offlimits et The Firewall veulent aussi faire modifier les lunettes déjà vendues pour empêcher les enregistrements sans l’accord explicite des personnes concernées.

Le traitement des images et des sons constitue un autre point de désaccord, notamment leur éventuelle utilisation pour entraîner l’IA. Meta conteste les accusations de traitement des images européennes ou d’entraînement de ses modèles en violation du droit européen. De son côté, EssilorLuxottica affirme ne pas accéder aux enregistrements ni les traiter. Le fabricant juge une suspension disproportionnée, alors que d’autres marques commercialisent des appareils comparables.

Au-delà du voyant, les recommandations européennes portent aussi sur le devenir des données : limiter les captations continues, raccourcir leur conservation et masquer l’identité des passants avant un partage ou une réutilisation. Le comité privilégie, lorsque c’est possible, un traitement directement sur les lunettes. Pour les fonctions d’assistance en temps réel, il recommande également de désactiver par défaut la conservation durable des enregistrements, sauf nécessité ou choix explicite assorti de garanties.

En France, une enquête a déjà été ouverte après des vidéos sans consentement tournées avec des lunettes connectées. Le parquet de Paris n’avait pas précisé la marque des appareils : cette affaire reste distincte de la procédure néerlandaise visant Meta.

Une décision attendue avant Noël

Les associations reconnaissent aussi l’intérêt de ces lunettes pour l’accessibilité. Consumentenbond demande qu’une éventuelle interdiction prévoie une exception pour les personnes aveugles ou malvoyantes ayant un besoin médical. L’assistance visuelle pourrait ainsi rester accessible, avec des garanties protégeant la vie privée de l’utilisateur et des personnes autour de lui. Le tribunal d’Amsterdam doit rendre sa décision au plus tard le 24 décembre 2026.