Lunettes connectées : le parquet de Paris ouvre une enquête après des vidéos filmées sans consentement

Le parquet de Paris a ouvert au moins une enquête pénale après des plaintes pour harcèlement sexuel liées à des vidéos tournées avec des lunettes connectées. Les faits s’inscrivent dans une tendance diffusée sur les réseaux sociaux : des femmes sont filmées dans la rue sans avoir donné leur accord, puis les séquences sont publiées en ligne. La marque des appareils concernés n’a pas été précisée.

Une caméra difficile à repérer dans l’espace public

La brigade de lutte contre la cybercriminalité a testé ce type de lunettes deux semaines avant la révélation de l’enquête, afin de mieux comprendre les infractions qu’elles peuvent faciliter. Le problème ne tient pas seulement à la présence d’une caméra. Contrairement à un smartphone qu’il faut sortir et orienter, une monture peut enregistrer exactement ce que regarde son porteur sans attirer immédiatement l’attention.

Un voyant signale généralement le début d’un enregistrement, mais il reste petit et facile à manquer. L’association e-Enfance souligne qu’apercevoir cette lumière ne vaut ni consentement à être filmé, ni autorisation de diffuser son image auprès de milliers de personnes. Le dispositif place donc une partie de la responsabilité sur la personne enregistrée, qui doit d’abord identifier la caméra puis réagir.

La question dépasse un modèle précis. Les lunettes de Meta fabriquées avec EssilorLuxottica dominent toutefois le marché mondial, avec une part estimée à environ 76 % et sept millions d’unités vendues l’an dernier. Meta assure avoir intégré la protection de la vie privée dès la conception et promet de renforcer ses mesures à mesure que les appareils gagneront en capacités. La marque n’a pas été citée par le parquet dans l’enquête française.

La CNIL reçoit aussi des plaintes venues des entreprises

La CNIL a reçu moins de dix plaintes concernant l’utilisation de lunettes connectées au travail. L’autorité indique également être de plus en plus sollicitée par des employeurs qui veulent savoir s’ils peuvent les interdire. Dans une entreprise, une caméra discrète peut capter des collègues, des visiteurs, des écrans, des documents ou des conversations sans que chacun sache quand l’enregistrement commence.

Ce développement donne une portée très concrète à l’alerte publiée par la CNIL au printemps. Son enquête auprès de 2 128 adultes montrait que 67 % des personnes interrogées considéraient ces lunettes comme un risque pour la vie privée. L’autorité recommande notamment d’informer les personnes à proximité, de désactiver les fonctions inutiles et d’éviter les lieux où personne ne s’attend à être enregistré.

Nous avions déjà évoqué le projet de lunettes capables de filmer en permanence ainsi que la procédure visant la reconnaissance faciale de Meta. La société préparerait parallèlement une monture Luna dépourvue de caméra, précisément pour réduire une partie des inquiétudes suscitées par ces usages.

Le droit français ne couvre pas toutes les situations de la même façon

L’article 226-1 du Code pénal sanctionne l’enregistrement ou la transmission, sans consentement, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. La peine peut atteindre un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Dans l’espace public, l’analyse dépend davantage du contexte, de la nature des images, de leur diffusion et d’éventuels faits de harcèlement.

L’Australie étudie de son côté une interdiction des lunettes équipées d’une caméra dans les bâtiments gouvernementaux, tandis que certains cinémas britanniques les refusent déjà. En France, l’enquête du parquet doit maintenant déterminer les infractions applicables aux plaintes reçues ; aucun nombre de personnes visées, aucune marque et aucun calendrier de procédure n’ont été communiqués.