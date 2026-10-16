TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Galaxy S27 Ultra : le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 surchaufferait ; Samsung envisage l’Exynos 2700
Smartphones

Galaxy S27 Ultra : le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 surchaufferait ; Samsung envisage l’Exynos 2700

2 min.
16 Oct. 2026 • 20:20
0

Samsung pourrait bouleverser ses plans pour le Galaxy S27 Ultra. Selon le Seoul Economic Daily, les prototypes équipés du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 rencontreraient des problèmes de température lors des tests internes. Qualcomm travaillerait actuellement avec Samsung afin de corriger cette surchauffe avant le lancement de la prochaine génération de Galaxy S.

Le Snapdragon à 5 GHz confronté au throttling

Présenté en septembre, le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 constitue la puce mobile la plus ambitieuse de Qualcomm. Gravé en 2 nm, il embarque notamment deux cœurs Oryon capables d’atteindre 5 GHz et mise fortement sur l’IA exécutée localement.

Galaxy S27 Ultra

Mais cette puissance aurait un coût thermique. Durant des charges prolongées, la température dépasserait les limites fixées par Samsung, provoquant ainsi du throttling, c’est-à-dire une réduction automatique des fréquences pour protéger le smartphone. Le constructeur sud-coréen aurait signalé le problème à Qualcomm dès septembre et réclamerait une amélioration rapide.

L’Exynos 2700 pourrait revenir jusque dans le modèle Ultra

Si Qualcomm ne parvient pas à satisfaire les exigences de Samsung, l’Exynos 2700 deviendrait alors une alternative crédible. Cette puce, également gravée en 2 nm, succédera à l’Exynos 2600 actuellement utilisé dans les Galaxy S26 et S26+ européens. Le Galaxy S26 Ultra reste pour sa part équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Un passage du futur Ultra à l’Exynos serait particulièrement symbolique : Samsung n’a plus utilisé sa propre puce dans cette déclinaison depuis le Galaxy S22 Ultra en 2022. Les Galaxy S25 avaient même adopté le Snapdragon sur toute la gamme.

Rien ne serait cependant encore décidé. Qualcomm resterait le choix privilégié si les problèmes thermiques sont corrigés, mais cette fois, Samsung dispose d’une véritable solution de repli, de quoi peut-être rebattre les cartes dans son éternel duel entre Snapdragon et Exynos.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Android Differents Types Alertes Seisme Tremblement de Terre Mobiles / Tablettes

Les smartphones Android activent les alertes de séismes en France et dans plus de 200 régions/pays

Carte SIM Sosh Mobiles / Tablettes

Sosh augmente le prix de ses forfaits, mais vous pouvez refuser

Free Mobile mVPN VPN Mobiles / Tablettes

Free améliore mVPN, son VPN gratuit, avec 3 nouveautés

Orange Logo Mobiles / Tablettes

Orange lance Fast Pass 5G+ pour un débit prioritaire temporaire

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nvidia App

Nvidia App intègre les agents IA pour modifier les paramètres des jeux

16 Oct. 2026 • 20:56
0 Logiciels

La dernière mise à jour de Nvidia App active par défaut un serveur permettant à des agents IA de contrôler certaines...

WhatsApp Logo Icone

De fausses applications Chrome et WhatsApp présentes sur le Google Play Store

16 Oct. 2026 • 20:18
0 Logiciels

Une fausse application WhatsApp pour Android a été repérée sur le Google Play Store, où elle a dépassé...

Perseverance Rover

Mars : Perseverance bat le record absolu de distance parcourue sur un autre monde

16 Oct. 2026 • 19:36
0 Science

Perseverance vient d’inscrire une nouvelle ligne au palmarès de l’exploration spatiale. Le rover de la NASA a franchi le 11 octobre...

OpenAI Logo

Un agent IA d’OpenAI a utilisé les fonds d’un portefeuille Ethereum sans autorisation

16 Oct. 2026 • 19:08
0 Internet

Un modèle IA de recherche interne d’OpenAI a utilisé des fonds appartenant à un portefeuille de la cryptomonnaie Ethereum...

Etoile verte

Une naine blanche engloutit des débris planétaires et devient la première étoile verte connue

16 Oct. 2026 • 19:06
0 Science

Les étoiles ne se limitent peut-être pas au traditionnel nuancier rouge, blanc ou bleu. Des astronomes de l’université de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone Duo est revendu plus cher sur eBay après le stock épuisé

L’iPhone Duo est revendu plus cher sur eBay après le stock épuisé

16 Oct. 2026 • 16:44

image de l'article iPhone : Apple défend en appel sa victoire dans un procès sur un procédé secret d’anodisation

iPhone : Apple défend en appel sa victoire dans un procès sur un procédé secret d’anodisation

16 Oct. 2026 • 15:55

image de l'article Précommandes iPhone Duo : la livraison passe à 2027 !

Précommandes iPhone Duo : la livraison passe à 2027 !

16 Oct. 2026 • 14:42

image de l'article iPhone Duo : les précommandes sont ouvertes !

iPhone Duo : les précommandes sont ouvertes !

16 Oct. 2026 • 14:09

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site