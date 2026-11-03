Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en novembre 2026

Microsoft vient de dévoiler les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en novembre 2026. Il y a 14 titres cette fois-ci, contre neuf le mois dernier.

3 novembre

Football Manager 27 (PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : plongez dans un monde footballistique dynamique et vivant où chaque décision ne tient qu’à vous. Choisissez votre équipe. Définissez son style. Repérez ce que les autres entraîneurs auraient pu rater. Vous voudrez peut-être donner sa chance à une jeune pousse du centre de formation ou vendre cette superstar qui refuse de comprendre votre vision.

4 novembre

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Cloud, XBOX Series X|S, portable et PC) [Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : construisez des decks déjantés, explorez des donjons familiers sous un nouveau jour et déclenchez des combos apocalyptiques. Prenez votre temps et soyez tactique, ou jouez aussi vite que vous le pouvez.

Void/Breaker (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : roguelite FPS bourré d’adrénaline. Combattez des machines contrôlées par une IA hostile. Fabriquez des variantes d’armes infinies avec de puissants mods d’armes. Forgez des synergies mortelles. Détruisez l’environnement et avancez.

5 novembre

Escape Academy 2: Back 2 School (Cloud, XBOX Series X|S, portable et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : explorez un nouvel établissement, échappez à des énigmes meurtrières et dévoilez une conspiration aussi vieille que l’école. Jouez en solo ou avec un ami et commencez à résoudre des énigmes en coop en ligne ou en local.

Firefighting Simulator: Ignite (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : faites face au danger et aux incendies avec votre équipe et sauvez des vies. Incarnez un pompier américain et jouez avec 3 amis ou à l’aide d’équipiers contrôlés par l’IA.

MySims : Collection cosy (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : une compilation de jeux vidéo regroupant les rééditions rétro de MySims et MySims Kingdom, où les joueurs peuvent créer des personnages, reconstruire des villes et explorer des mondes mignons et créatifs.

10 novembre

Football Manager 2027 (Console) (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : idem que la version PC du 3 novembre.

Warhammer Survivors (Cloud, XBOX Series X|S, portable et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un jeu d’action bullet heaven et roguelite dans lequel le joueur incarne des héros emblématiques de Warhammer 40000 et Age of Sigmar pour exterminer des vagues incessantes d’ennemis à l’aide d’armes de table et d’armes futuristes destructrices.

Tanuki: Pon’s Summer (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : incarnez Pon, un tanuki au bon cœur un peu fainéant, facteur à mi-temps, qui tente de restaurer le sanctuaire avant la fin de l’été. Livrez des colis, faites-vous des amis et préparez le sanctuaire pour la grande fête.

11 novembre

Hope in the City (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : Hope, 17 ans, pensait que rien ne serait pire que ses examens, jusqu’à ce qu’elle rentre chez elle et trouve l’appartement saccagé et ses parents disparus. Vivez l’enquête à travers le regard d’une artiste, transformez ses croquis en preuves et suivez un mystère familial s’épaississant à chaque réponse.

Thronefall (Cloud, XBOX Series X|S, portable et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : un jeu minimaliste de construction et de défense de votre petit royaume.

12 novembre

John Carpenter’s Toxic Commando (Cloud, XBOX Series X|S, and PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : choisissez un personnage, faites équipe avec 3 amis et anéantissez les armées d’abominables monstres pour sauver le monde dans ce FPS intense. Vous n’êtes peut-être pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, mais vous êtes… des Toxic Commando !

17 novembre

Aphelion (Cloud, XBOX Series X|S, portable et PC) [Now with Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : traquée sur une planète gelée, Ariane, astronaute, doit affronter des paysages accidentés et des réalités changeantes pour sauver son partenaire, Thomas, qui a été blessé. Cette aventure SF pleine d’action mêle exploration, franchissement d’obstacles et séquences d’infiltration intenses.

La Pat’Patrouille : Mission Dino (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : rejoignez la Pat’Patrouille et Rex pour des missions sur l’île des dinosaures. Créez votre style fantastique et jouez à des mini-jeux avec tes amis.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 novembre 2026