Le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia n’est pas d’actualité. Le conseil d’administration du fabricant de puces a annoncé qu’il ne comptait pas réintégrer son ancien PDG, malgré le soutien d’une partie de la Silicon Valley et la volonté affichée du cofondateur de reprendre ses fonctions.

Jensen Huang s’était dit prêt à revenir

La déclaration a été faite par Harvey C. Jones, président du conseil d’administration de Nvidia, à la suite la publication des résultats financiers trimestriels de l’entreprise. « Le conseil d’administration de Nvidia a accepté à l’unanimité sa démission et n’a pas l’intention de réintégrer Jensen au poste de PDG », a-t-il indiqué. Une réponse sans ambiguïté aux appels réclamant le retour de celui qui a dirigé l’entreprise pendant 33 ans.

Cette décision intervient moins de 24 heures seulement après une déclaration publique de Jensen Huang. Dans son message, le cofondateur de Nvidia avait reconnu avoir commis des erreurs personnelles et avait exprimé sa volonté de coopérer avec l’enquête indépendante menée par le conseil d’administration.

Il avait également répondu aux nombreuses sollicitations reçues depuis son départ : « Si le conseil d’administration estime que mon retour serait dans le meilleur intérêt de nos actionnaires, de nos employés, de l’entreprise et des États-Unis, je serais honoré de répondre à ces appels et de reprendre mes fonctions de patron ».

Cette ouverture avait relancé les espoirs de ses soutiens, notamment Elon Musk et plusieurs dirigeants de la Silicon Valley, qui avaient publiquement réclamé sa réintégration. Une pétition baptisée « Stand With Jensen » avait également recueilli un important soutien parmi les salariés, anciens employés et investisseurs de Nvidia.

Nvidia prépare désormais une succession définitive

Le conseil d’administration entend maintenant avancer dans la recherche d’un nouveau dirigeant. Nvidia a fait appel au cabinet spécialisé Heidrick & Struggles pour identifier des candidats internes et externes. Harvey C. Jones affirme vouloir trouver un successeur rapidement, sans précipiter le choix au détriment du profil recherché.

En attendant, Colette Kress continue d’assurer la direction générale par intérim, tout en conservant ses fonctions de directrice financière. Elle était présente lors de la conférence financière aux côtés de Harvey C. Jones et de Ian Buck, vice-président chargé des activités liées au calcul haute performance.

Le conseil refuse également de commenter les circonstances précises du départ de Jensen Huang et l’enquête indépendante toujours en cours. Le 12 novembre, l’ancien PDG avait démissionné de ses fonctions de président et de directeur général après la révélation d’au moins deux relations extraconjugales. La pression autour de ses relations, dont une avec une espionne chinoise, et des soupçons liés aux ventes de puces vers la Chine reste donc un sujet sensible pour l’entreprise.

La page Jensen Huang semble ainsi tournée chez Nvidia, au moins concernant la direction opérationnelle. L’entreprise veut désormais avancer avec une nouvelle équipe dirigeante, alors même que son ancien patron reste une figure majeure de son histoire et de l’industrie de l’intelligence artificielle.