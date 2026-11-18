La modernisation du contrôle aérien américain vient de subir un sérieux coup d’arrêt : la Federal Aviation Administration (FAA) a décidé de suspendre le déploiement d’un modèle de routeur fourni par Juniper Networks, filiale de Hewlett Packard Enterprise. Cet équipement est soupçonné d’avoir provoqué la panne informatique qui avait conduit l’agence à immobiliser temporairement les vols sur l’ensemble du territoire américain, le 13 novembre dernier.

Plus de 60 routeurs déjà installés désactivés

La FAA ne se contente pas de geler les nouvelles installations, et a également mis hors service plus de 60 appareils déjà déployés. L’enquête technique a identifié un dysfonctionnement sur un routeur installé à El Dorado, dans l’Arkansas. Pendant une opération de modernisation menée par un prestataire de L3Harris, les anciennes lignes téléphoniques en cuivre étaient remplacées par de la fibre optique. Le nouvel équipement aurait alors envoyé un volume excessif de données aux autres routeurs du réseau, provoquant leur saturation.

Un second appareil situé à Amarillo, au Texas, avait également présenté un comportement anormal. Les deux équipements ont été désactivés. Pourtant, le modèle avait fait l’objet d’une année de tests avant son déploiement. Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, avait alors déclaré : « Soixante-huit fois, il a parfaitement fonctionné. Ce routeur a commencé à diffuser des données dans notre réseau et a fini par le surcharger. »

Les causes précises restent inconnues

Si le matériel est désormais au centre des investigations, l’origine exacte de sa défaillance demeure inexpliquée. L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, reconnaît que l’agence ne sait toujours pas ce qui a déclenché l’incident. Les élus démocrates de la commission sénatoriale chargée des transports réclament des explications et un plan concret pour éviter qu’une telle panne ne se reproduise.

Sean Duffy affirme que les agences de sécurité nationale n’ont identifié aucune cyberattaque, mais le FBI participe tout de même à l’analyse du routeur. Le secrétaire réclame par ailleurs 50 milliards de dollars supplémentaires pour moderniser le contrôle aérien. « Plus nous resterons sur un réseau ancien et délabré, moins il sera sûr », avertit Duffy. La grande panne du 13 novembre aura donc révélé la fragilité d’infrastructures critiques dont la modernisation ne peut désormais plus être repoussée. Reste ce que travail de fiabilisation prendra du temps, beaucoup de temps, et que durant cette longue période l’aérien américain restera particulièrement fragile.