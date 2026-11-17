Une défaillance informatique aura donc suffi à paralyser le trafic aérien américain pendant plus de quatre heures. Le FBI participe désormais aux investigations visant à comprendre comment un équipement du réseau de communication de la Federal Aviation Administration (FAA) a pu provoquer une telle perturbation. L’enquête s’intéresse notamment à deux routeurs installés dans des infrastructures situées en Arkansas et au Texas.

Un équipement qui aurait saturé le réseau de la FAA

L’incident remonte au vendredi 13 novembre. Une opération de modernisation des communications, destinée à remplacer d’anciennes lignes en cuivre par de la fibre optique, aurait déclenché une avalanche de connexions sur le réseau de contrôle aérien. Selon le secrétaire américain aux Transports Sean Duffy, le système aurait subi « plus de 1 000 tentatives de connexion toutes les quatre à cinq secondes ».

La surcharge a perturbé les échanges entre les contrôleurs et les pilotes, mais également certaines données radar. Par précaution, la FAA a ordonné une suspension nationale des départs. La mesure a duré plus de quatre heures, désorganisant considérablement les opérations des compagnies aériennes et les déplacements des passagers.

Le routeur installé sur un site de communication à El Dorado, en Arkansas, constitue l’une des principales pistes d’explication. Un second équipement situé à Amarillo, au Texas, est également examiné. Les deux appareils ont été transférés dans un laboratoire de L3Harris, le prestataire chargé de l’infrastructure, en Floride. Des équipes de la FAA et le FBI participent également aux investigations.

Une cyberattaque écartée, mais des responsabilités à établir

Sean Duffy ne privilégie pas la piste d’une intrusion informatique. Le secrétaire aux Transports s’interroge en revanche ouvertement sur la responsabilité du prestataire L3Harris : « Était-ce le routeur ou le travail de L3Harris qui n’était pas à la hauteur, en raison d’une erreur du sous-traitant ou d’un équipement défectueux ? »

L3Harris assure de son côté coopérer avec les autorités et rappelle avoir réalisé plus de 70 % de la migration prévue vers la fibre optique. Son rôle dans cette opération est cependant au centre des interrogations.

Au-delà de la défaillance technique, cet épisode met en lumière la fragilité d’une infrastructure aérienne américaine vieillissante. Washington réclame déjà de nouveaux investissements pour moderniser le réseau, mais il faudra sans doute plusieurs années avant de remettre l’aérien américain en ordre.