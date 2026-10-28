Des routeurs « Minions » frappés par l’interdiction américaine des modèles fabriqués à l’étranger

Les routeurs Wi-Fi en forme de Minions ont beau avoir conquis les réseaux sociaux, leur avenir américain est désormais assez sombre. Les modèles Kevin et Bob de Davolink sont en effet rattrapés par les nouvelles règles de la Federal Communications Commission (FCC), qui bloque depuis mars 2026 l’autorisation de nouveaux routeurs grand public fabriqués à l’étranger, sauf dérogation spécifique.

Kevin et Bob restent autorisés, mais pas leurs successeurs

Commercialisés par le constructeur sud-coréen Davolink sous licence Universal, les deux appareils avaient obtenu leur certification FCC avant l’entrée en vigueur des nouvelles restrictions. Ces derniers peuvent donc à priori être importés, vendus et utilisés aux États-Unis.

Kevin, référencé DVW-632, est un routeur tri-bande Wi-Fi 6E AXE5400 équipé d’un port WAN 2,5 Gb/s, d’un port LAN Gigabit, du WPA3 et du Mesh. Bob, plus compact, se contente du Wi-Fi 6 bi-bande. Leur design inhabituel ne les empêche donc pas d’être de véritables équipements réseau, dans un secteur où la sécurité des routeurs reste particulièrement surveillée.

La FCC exige désormais une dérogation

Depuis le 23 mars, tout nouveau modèle fabriqué hors des États-Unis figure par défaut sur la Covered List de la FCC. Les constructeurs doivent obtenir une Conditional Approval pour lancer de nouveaux appareils. Netgear fait partie des entreprises ayant obtenu cette exemption, après avoir notamment développé des gammes comme les routeurs Orbi.

Davolink ne dispose actuellement d’aucune autorisation comparable. Un hypothétique Minion Wi-Fi 7 ne pourrait donc pas être commercialisé aux États-Unis dans ces conditions, alors que les routeurs Wi-Fi 7 se démocratisent rapidement.

Malgré le blocage réglementaire de la FCC, les correctifs logiciels des modèles déjà certifiés peuvent encore être distribués au moins jusqu’à la fin de l’année 2028. C’est au moins ça de pris pour les propriétaires américains de ces jolis routeurs…