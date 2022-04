[Prise en main] Orbi : un routeur WiFi 6 (1,8 Gbit/s) efficace avec protection Netgear Armor

Netgear propose sur le marché un routeur WiFi 6 qui sur le papier concilie les besoins de rapidité (WiFi 6), la sécurité (Netgear Armor anti-cyberattaque) tout en remplissant les critères de design WAF (Wife Acceptance Factor). Le pack Orbi se présente sous la forme d’une routeur WiFi 6 à poser à la verticale accompagné de son répéteur/second routeur de même forme, le tout permettant de créer un petit Mesh WiFi 6. Sur le papier, c’est de la bombe : WiFi 6 oblige, l’utilisateur fibré pourra bénéficier au max d’ 1,8 Gbit/s de débit en connexion sans fil. Avec le répéteur (fourni dans le pack donc), le réseau WiFi 6 peut couvrir une surface totale de 200 m2. Il y a donc de la marge, et vous serez sûr de ne pas manquer de réseau d’un bout à l’autre de la maison.

Voilà pour les specs principales, mais l’intérêt n’est peut-être pas (uniquement) là, car des routeurs nous en avons vu passer un certain nombre à KultureGeek, et force est de reconnaitre que le routeur WiFi 6 Orbi de Netgear est le seul à avoir réalisé un petit sans faute durant notre période de test. Quand ce n’est pas l’app dédiée qui fait des siennes, s’avère peu pratique ou l’appareil qui prend vraiment beaucoup trop de temps pour se synchroniser au réseau, il y avait toujours quelque chose à redire, même si les critiques restaient somme toute minimes. Ici, RAS : le routeur principal se synchronise à l’app dédié (et reprend les informations de réseau local) via le QR Code situé sur sa façade avant. Le répéteur se connecte sans fil au routeur avec une simplicité encore plus grande : il suffit de le brancher !

Aucun soucis à signaler aussi avec notre box internet (SFR en fibre). En Wifi 6, les débits via l’Orbi atteignent aisément plus de 800 Mbits/s sur notre réseau, ce qui au passage explose les scores de notre précédent routeur. Cerise sur le bit, le routeur est livré avec la solution NETGEAR Armor (« optimisé par BitDefender ») sensée protéger des virus, des ransomware et autres malwares. Le service est cependant payant après une période d’essai. Les protocoles de sécurité sans fil WPA2 sont de la partie, et l’utilisateur bénéfice aussi d' »un accès au Wifi invité, DoS, firewall, VPN, etc ». Pour ne rien gâcher, deux câbles Ethernet (Gibabit) sont fournis dans la boite et le routeur ainsi que son satellite disposent de plusieurs ports Ethernet Gigabit sur lesquels on pourra brancher d’autres appareils (et ainsi bénéficier d’un débit vraiment max sur ces derniers). Un sans fautes.

Le pack Orbi (routeur WiFi 6 + satellite) est disponible sur Amazon au prix de 180 euros.