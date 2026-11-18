Le marché de l’intelligence artificielle accueille un nouvel acteur français. OVHcloud vient de présenter Olala mini 7A1B, son premier grand modèle de langage développé intégralement en interne. Entraîné sur des supercalculateurs européens, ce modèle compact entend démocratiser l’IA locale tout en réduisant la dépendance aux technologies étrangères. Une offensive qui place désormais l’hébergeur roubaisien sur le terrain occupé notamment par Mistral AI.

Un modèle d’IA conçu pour fonctionner sur du matériel accessible

Olala mini repose sur une architecture de 7 milliards de paramètres, dont seulement un milliard est activé lors de chaque requête. Cette approche, appelée mélange d’experts (MoE), permet de limiter les ressources mobilisées pendant les traitements. OVHcloud y associe deux technologies, Differential-TPA et Mamba-3, afin de réduire notamment les besoins en mémoire lors de l’analyse de longs documents.

Le constructeur annonce une vitesse de génération de 160 tokens par seconde avec une Nvidia RTX A4500 équipée de 8 Go de mémoire, et de 50 tokens par seconde sur un processeur classique, sans carte graphique dédiée. Sa fenêtre de contexte atteint actuellement 32 000 tokens.

Le modèle a été entraîné grâce aux supercalculateurs européens Jupiter, MeluXina et Jean Zay, sans oublier un soutien public représentant environ 7 millions d’euros d’heures de calcul. La publication du modèle est programmée le 19 novembre sur Hugging Face, sous licence Apache 2.0 et avec bien sûr toute la documentation technique nécessaire.

Des performances encore à confirmer face à Mistral et Google

OVHcloud avance déjà un premier cas d’utilisation concret : Qwant exploiterait Olala mini pour sa fonction de réponses instantanées. Selon l’entreprise, cette intégration permettrait d’accélérer les réponses de 20 % tout en divisant les coûts d’exploitation par trois par rapport à la solution précédente.

Ces résultats restent toutefois à considérer avec prudence. Aucun benchmark indépendant n’a encore été communiqué pour évaluer objectivement les capacités du modèle face à ses concurrents.

Une stratégie européenne qui dépasse le simple chatbot

OVHcloud prépare déjà une version 1.1, attendue avant la fin de l’année, qui portera le contexte à 128 000 tokens. Une génération 2.0 dépassant les 100 milliards de paramètres est également envisagée, avec des spécialisations dans les agents autonomes, le DevOps et la cybersécurité.

À terme, le groupe souhaite intégrer ses modèles à OVHai Workspace et proposer des solutions capables de fonctionner directement sur les postes de travail. Olala mini semble donc avoir tous les atouts nécessaire pour être le point de départ d’un véritable écosystème d’intelligence artificielle souverain en Europe.