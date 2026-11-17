Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
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— 🔥 Nouveautés du jour —
- Booster Batterie Voiture 7000A Gonfleur 160PSI LCD LE à 34,99€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon avec le code CP946P4L
- X-Sense Thermomètre Hygromètre Connecté avec Station de Base, STH55 à 49,73€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
- Filtre à eau RO de comptoir C300 à 579,99€ au lieu de 699,99€ sur @Hydrofast avec le code HYDEUBT219
- TONOR Panneau Mural de Bois, 120×60-4,32㎡, Lot de 6, Chêne à 79,91€ au lieu de 119,99€ (dans le panier)
- Souris gaming AKKO Echo Carbon Fiber Gaming Mouse à 76,16€ au lieu de 95,19€ sur @Akkogear avec le code 26BFMEGA
- Manette Dualsense Edge pour PS5 et PC (blanche ou noire) à 168,84€ au lieu de 189€ sur @E.Leclerc
- Tablette VekfulPC 2026 avec Stylet, 10 Pouces Android 16 à 138,99€ au lieu de 145,99€ sur @Amazona vec le code
W6NVZH6I
- SSD Interne 1 To Samsung 990 MZ-V9V1T0BW – NVMe 2.0 à 154,90€ au lieu de 178,22€ sur @Amazon
- Smartphone 6,5″ Apple iPhone Air 5G+ – RAM 12 Go, 256 Go, Blanc Nuage à 805,72€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Smartphone 6.3″ Apple iPhone 17 – 5G, 8 Go RAM, 256 Go (via 223,80 € sur la carte de fidélité) à 895,20€ sur @Carrefour
- Tablette 11.2″ Xiaomi Pad 8 – 128Go, 8 Go de Ram + Clavier + Stylet Focus Pen Pro + Écouteurs Redmi Buds 6 Active (via coupon 40€ + ODR 70€) à 321€ au lieu de 431€ sur @Xiaomi
- God Of War Ragnarök Édition Standard sur PS5 à 29,99€ au lieu de 50,63€ sur @Amazon
- TV 55″ LG OLED55C6 – OLED, C6, 4K, VRR 165hz, 2026 (Vendeur Tiers Easylounge) à 1048€ au lieu de 1279,90€ sur @Cdiscount
- Uncharted : The Nathan Drake Collection HITS sur PS4 et PS5 à 9,99€ sur @Amazon
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
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➡️ Accessoires / objets connectés :
- Amazon Echo Hub 8″ – écran de contrôle pour maison connectée, Alexa, Zigbee, Matter, Thread à 89,99€ au lieu de 175,46€ sur @Amazon
- Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick – HD à 23.99€, 4K à 35.99€, 4K Plus à 37.99€ & 4K Max à 52.99€ à 37,99€ au lieu de 84,99€ sur @Amazon
- Écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 avec réduction de bruit ANC (Via Remise Panier) à 139,61€ au lieu de 187,82€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Batterie Externe Belkin 10000mAh – USB C, 20W (Via 5,99€ d’ODR) à 9€ au lieu de 14,99€ sur @Boulanger
- Pack drone DJI Neo 2 Fly More Combo + RC-N3 – 4K, 151 g, ActiveTrack, détection d’obstacles, 3 batteries à 299€ sur @JoyBuy avec le code NEO28
- Chargeur secteur GaN 65W 3 ports Ugreen Uno Robot RG 65W – Écran LED expressif, Charge rapide USB-C / USB-A à 19,98€ sur @Electro Dépôt
- Montre connectée Garmin fēnix 8 – GPS Multisports AMOLED, Acier Grey/Noir, 47mm à 575€ sur @Amazon
- Pack 3 Ampoules Philips Hue Essential E27 à 34,99€ au lieu de 49,99€ sur @Boulanger
- Montre Connectée Google Pixel Watch 4 – Bluetooth, 45mm, Beige à 249€ au lieu de 350€ sur @Boulanger
- HOT! 2 Produits Achetés = 1 Offert sur une Sélection d’Accessoires High-Tech à sur @JoyBuy
- HOT! Enceinte sans fil Marshall Acton III – Bluetooth, Entrée Jack, 60W à 199,99€ au lieu de 269,99€ sur @Fnac
- Chargeur secteur Samsung USB-C 45 W – Super Fast Charging 2.0 à 16,99€ au lieu de 23,34€ sur @Amazon
- HOT! Lot de quatre AirTags 2 à 89,99€ au lieu de 119€ sur @Amazon
- Chargeur Samsung USB-C 45W ultra rapide à 16,99€ sur @Amazon
- Écouteurs sans fil Nothing Ear à 79,99€ sur @Boulanger
➡️ Smartphones :
- Smartphone 6,9″ Apple iPhone 17 Pro Max – 256 Go, Puce A19 Pro, Orange Cosmique à 1249€ sur @Amazon
- Smartphone Google Pixel 11 Pro 256 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement à 7€/mois (via Bonus de reprise 150€ et ODR Google 150€) à 689,90€ au lieu de 1199€ sur @Bouygues Telecom
- Smartphone 6.3″ Apple iPhone 17 Pro – 5G, 12 Go RAM, 256 Go, Deep Blue (Via 200 € sur la carte de fidélité) à 1099€ au lieu de 1379€ sur @Carrefour
- HOT! Apple iPhone Duo 1To Blanc stellaire à 2780€ au lieu de 3089€ sur @Amazon en cochant le coupon sous le prix
- 10% de réduction sur tous les iPhone 18 Pro – 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To à sur @Amazon (via coupon)
- Smartphone 6,5″ Apple iPhone Air – RAM 12 Go, 256 Go, Blanc Nuage à 899€ au lieu de 1013,62€ sur @Amazon
- Smartphone 6,3″ Apple iPhone 17 Pro – Orange, 256 Go à 1099€ sur @JoyBuy avec le code JBBM100
- HOT! Smartphone BlackView Wave 7c 64Go (16Go de Ram, 5000mAH, 6,56″, Android 16) à 129,99€ sur @Amazon
➡️ Tablettes / Liseuses :
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Pack Console Nintendo Switch 2 (Version EU) + The Legend of Zelda: Ocarina of Time (FR) à 469,99€ sur @JoyBuy
- Pack Nintendo : Console Nintendo Switch Néon + Mario Kart 8 Deluxe + Metroid Prime 4: Beyond à 229,99€ sur @Cdiscount
- Montre Connectée Google Pixel Watch 4 – Bluetooth, 45mm, Beige à 249€ au lieu de 350€ sur @Boulanger
➡️ Jeux :
- Grand turismo 7 sur PS5 à 31,14€ sur @E.Leclerc
- [Précommande] Forza Horizon 6 sur PS5 à 54,99€ sur @Auchan
- NBA 2K27 sur PS5 (Retrait Magasin) à 23,99€ au lieu de 54,99€ sur @Auchan
- The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 (Via Retrait Magasin) à 51,49€ sur @E.Leclerc
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur PS5 à 34,99€ sur @Amazon
- Borderlands 4 sur PS5 ou Xbox Series X à 13,69€ au lieu de 20,17€ sur @E.Leclerc
- Mafia : The Old Country sur PS5 à 17,05€ au lieu de 20,17€ sur @E.Leclerc
- HOT! The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch à 36,57€ sur @JoyBuy
- [Précommande] Stellar Blade – Complete Edition sur Nintendo Switch 2 à 42€ sur @E.Leclerc
- The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition sur PS5 à 29,99€ sur @Micromania
- The Outer Worlds 2 sur PS5 ou Xbox Series X à 17,99€ sur @Cdiscount
- [Précommande] Minecraft sur Nintendo Switch 2 (comprend Super Mario Pack Spécial Mash-Up) à 22,99€ au lieu de 28,58€ sur @Amazon
- [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Cultura
- Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
- HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
- [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
- HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
- HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
- Batman Arkham Trilogy sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ sur @E.Leclerc
➡️ Accessoires Consoles / périphériques :
- Manette Dualsense Sony PS5 à 54,99€ au lieu de 75€ sur @Micromania
- Manette pro 2 Nintendo pour Nintendo Switch 2 (Remise au paiement) à 69,39€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Manette sans fil PS5 Sony DualSense Edge Midnight Black (via remise panier) à 168,39€ au lieu de 206,85€ sur @Amazon.it – livrable en France
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
- NAS UGREEN DH2300 + batterie US2000 – 2 baies, 4Go RAM, HDMI 4K, NFC, 1GbE, UPS 6000mAh à 237,98€ au lieu de 289,98€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
➡️ SSD :
- SSD NVMe interne Lexar Play 2 To – Avec dissipateur thermique, compatible PS5 (+10€ offerts en fidélité pour les adhérents) à 199,99€ au lieu de 329,99€ sur @Fnac avec le code GAMBF10
- SSD Interne M.2 NVMe Netac NV7000- t – 1 To, 7400 mo/s, Compatible PS5 à 113,56€ sur @AliExpress avec le code FRD1124 / NETAC01
- SSD externe NVMe WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox – 2 To à 199€ au lieu de 272,40€ sur @Fnac
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- TV 55″ OLED Sony 55 Bravia 6 (2026) 4K – Expérience Cinéma & Gaming, 120Hz, Google TV, Smart TV à 999€ au lieu de 1199€ sur @Boulanger
- Enceinte JBL Partybox Club 120 – Noir à 249,99€ au lieu de 339,99€ sur @Boulanger
- TV 65″ Samsung QE65Q7FAAU Téléviseur QLED 4K Ultra HD Smart 65″ à 439,99€ sur @JoyBuy
- TV 65″ Sony 65 Bravia 6 – 2026, OLED , 164cm, 4K à 1499€ sur @Boulanger
- HOT! Pack TV 65″ LG OLED G5 avec pied + Barre de son S70TY à 1785,71€ au lieu de 2098,01€ sur @LG
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
➡️ PC portables / PC fixes :
- PC Portable 13.6″ Apple MacBook Air – Puce M5, RAM 16 Go, SSD 512 Go, WiFi 7 (Plusieurs coloris) à 1199€ au lieu de 1300€ sur @Fnac
- HOT! Mini PC Apple Mac mini M6 – 16 Go RAM, 256 Go SSD, GPU 12 coeurs, macOS 27 Golden Gate à 949€ au lieu de 1019€ sur @Cdiscount
- Ordinateur Portable 16″ Apple MacBook Pro Portable avec M5 Max, CPU 18 Cœurs et GPU 32 cœurs à 3999€ au lieu de 4515,30€ sur @Amazon
- PC Fixe CyberPowerPC – Intel Ultra 5 225F, RTX 5060 Ti, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11 à 999,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- Blackview MP20 Mini PC AMD Ryzen 3 3300U 3,5GHz, 16 Go DDR4, 512 Go SSD à 264,99€ au lieu de 368,99€ sur @Cdiscount
➡️ Composants PC :
- Carte graphique ASRock RX 9070 Challenger 16 Go à 669,99€ sur @JoyBuy avec le code LV6P0u
- Processeur AMD Ryzen 7 5700X – 8 cœurs, 16 threads, 3,4 GHz de base, 4,6GHz en boost, TDP de 65W, socket AM4 à 128,41€ sur @AliExpress avec le code
WOFR13
➡️ Écrans PC :
- Écran PC 32 » Samsung Odyssey G5 S32CG554EU – incurvé, QHD @ 165 Hz, VA, 300 cd/m², 2500:1, HDR10, 1 ms à 129,99€ au lieu de 164,99€ sur @Carrefour
- Ecran PC 27 » Iiyama Prolite XB2791HS-B1 – IPS, FHD, 120Hz, 1ms à 90,92€ au lieu de 118,97€ sur @Amazon
- Écran PC incurvé Samsung Odyssey G9 49″, OLED, UWQHD 5120 × 1440, 144 Hz, HDR10+, FreeSync Premium Pro à 699,99€ au lieu de 899,99€ sur @Darty
- HOT! Écran PC 32″ TCL 32G64 – QD-Mini LED, QHD, 180Hz, 1ms, FreeSync/G-Sync à 299€ au lieu de 399€ sur @Son-vidéo
- Blackview DCM6 Triple Ecran Pc Portable Ultra-Fin,14 « FHD 1080P IPS Moniteur pour Ordinateur Portable Certifié à 269,99€ sur @Amazon
—🔥 Films / Séries —
- HOT! [Précommande] Steelbook Blu-ray 4K L’Odyssée à 29,99€ au lieu de 34,99€ sur @Cultura
- Coffret Blu-Ray – Il était une fois La vie, Intégrale restaurée à 29,99€ au lieu de 39,29€ sur @Amazon
- Film John Wick – Édition Collector Limitée SteelBook, Blu-ray 4K UHD + Blu-ray, Dolby Vision, Dolby Atmos à 16,99€ sur @Fnac
- Blu-ray 4K Last Action Hero à 13,47€ au lieu de 14,99€ sur @Amazon
—🔥 Photos / Vidéos —
- Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac
—🔥 Électroménager —
- Extracteur de Jus Fruits et Légumes PATBRELA Grande Ouverture 155 mm,Bol 1,8 L Écran Tactile 5 Menus Facile à nettoyer Sans BPA à 69,99€ au lieu de 159,99€ sur @Cdiscount
- Machine à café Expresso broyeur Philips EP1200/00, Série 1200, 2 cafés, Broyeur céramique, Noir brossé à 214,99€ au lieu de 264€ sur @Cdiscount avec le code PHILIPS15D89
- HOT! Robot Aspirateur Roborock Saros 10R – 22000 Pa + Nettoyant 480ml offert (Vendeur Roborock) à 499,99€ au lieu de 989,99€ sur @Amazon
- Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone à 249€ sur @Boulanger
- Aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim + Kit de nettoyage minutieux + Station d’accueil indépendante à 398,17€ sur @Dyson avec le code IGRAAL10
- Machine à Café Nespresso Krups Vertuo Next YY5902FD – Gris Clair, avec 52 Capsules Vertuo à 49€ au lieu de 132,57€ sur @Amazon
- Friteuse sans huile Ninja Foodi AF200EU – Capacité 7,6L, Airfryer Double Cuve, 4 Programmes de Cuisson, 2400W, Noir à 89,99€ au lieu de 119€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
- Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone avec 3 modes de puissance à 249€ au lieu de 399€ sur @Boulanger
- Aspirateur sans fil Dyson V12 Detect Slim Absolute (339,47€ pour les Clients Ulyss) à 379,17€ sur @Dyson avec le code ATOLLS10
- Barbecue électrique et fumoir Ninja Woodfire Pro Connect XL avec housse – Vert et Or à 283,99€ au lieu de 354,99€ sur @SharkNinja avec le code DEALS20
- HOT! Friteuse sans huile Air Fryer modulaire Ninja CRISPi FN101EUSG – 1700W, Récipients 3,8 et 1,4L (Retrait magasin uniquement) à 79,99€ au lieu de 99,99€ sur @Carrefour
- Robot Aspirateur Laveur Roborock Q10 S5 – LiDAR, 10 000PA (Vendeur Roborock) à 98,99€ au lieu de 119,99€ sur @Amazon
- Aspirateur Dyson Cyclone V10 FLuffy à 329€ au lieu de 449€ sur @Darty
- Machine à Café Nespresso Delonghi Inissia Noir EN80.B à 53,54€ au lieu de 78,56€ sur @Amazon.es – livrable en France
— 🔥 Divers —
- Trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra à 399,99€ sur @Xiaomi
- HOT! LaserPecker LP4 – Premier Graveur Portable à Double Laser au Monde à 1044,05€ au lieu de 1999€ sur @Laserpecker
- LEGO Nintendo 72046 – Game Boy (via 10,25€ de fidélité) à 30,75€ au lieu de 41€ sur @E.Leclerc
- HOT! Booster Batterie Voiture avec Gonfleur 160PSI 9000A Diesel 12L à 49,99€ sur @Amazon en cochant le coupon sous le prix et en appliquant le code ZPOBP3PM
- Zendure SolarFlow 800 Plus – batterie LiFePO4 1920Wh, 2x MPPT 750W, sortie 800W, 48V, IP65 (304.04€ via Paypal) à 337,04€ sur @AliExpress avec le code 11FR60
- NIIMBOT B1 Étiqueteuse avec 1 rouleau d’étiquettes 50x30mm à 17,99€ au lieu de 29,99€ sur Amazon avec le code 69Y0AOYG
- Zynet DP2 Aspirateur Balai Sans Fil 90Min/48KPa/600W à 79€ au lieu de 199€ sur @Amazon avec le code B26U0758
- Hydropulseur dentaire sans fils avec port usb-c à 13,93€ au lieu de 24,43€ sur @Amazon avec le code 37NTGD1L
- Robot aspirateur ILIFE v30 à 58€ au lieu de 66€ sur @AliExpress avec le code
FRD1108
- Robot aspirateur-laveur ILIFE v5s à 43,30€ au lieu de 51,35€ sur @AliExpress avec le code
FRD1108
- Aspirateur robot ILIFE T20s Ultra avec station d’auto-vidage à 100,48€ au lieu de 113,48€ sur @AliExpress avec le code
FRD1113
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