Jensen Huang envisage un retour chez Nvidia

À peine quelques jours après sa démission, Jensen Huang pourrait déjà retrouver son fauteuil de PDG de Nvidia. Selon le Financial Times, l’ancien dirigeant envisage un retour et bénéficie du soutien de plusieurs personnalités influentes de la Silicon Valley qui préparent une campagne de lobbying auprès du conseil d’administration et de la Maison-Blanche.

Jensen Huang veut redevenir le patron de Nvidia

Jensen Huang aurait évoqué cette possibilité avec ses confidents. Un de ses alliés affirme même constituer une cellule de crise réunissant des dirigeants de la Silicon Valley pour convaincre le conseil d’administration de Nvidia de revenir sur sa décision. L’initiative aurait le soutien de Jensen Huang lui-même.

Il se trouve que la mobilisation a déjà pris une dimension publique. Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, ainsi que Tim Sweeney, patron d’Epic Games, figurent parmi les signataires d’une lettre ouverte. La pétition a dépassé les 173 000 signatures à l’heure où cet article est publié, dont plusieurs milliers provenant de salariés actuels de Nvidia et d’anciens employés. Ses auteurs réclament la réintégration de Jensen Huang pendant le déroulement de l’enquête indépendante, estimant que le dirigeant doit bénéficier d’une procédure équitable.

Deux investisseurs importants de Nvidia, Brad Gerstner, fondateur d’Altimeter Capital, et Gavin Baker, dirigeant d’Atreides Management, ont également demandé au conseil de conserver toutes les options ouvertes, y compris un éventuel retour du cofondateur. Ils mettent en avant les excellents résultats obtenus sous sa direction et les incertitudes provoquées par son départ.

Vers une forte opposition politique

Cette campagne risque toutefois de rencontrer une forte opposition politique. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a publiquement appelé Nvidia à recruter un dirigeant extérieur à l’entreprise. Il a estimé sur Fox News qu’une « refonte radicale » de la direction était nécessaire compte tenu des événements récents. Il a également demandé au conseil d’administration et à ses avocats de répondre sous dix jours aux interrogations concernant le respect des restrictions américaines sur les exportations de puces vers la Chine.

Du côté de Nvidia, la directrice financière Colette Kress assure la direction par intérim. Le conseil avait annoncé le lancement d’une recherche pour trouver un successeur permanent, mais précisait ne pas avoir encore officiellement contacté de candidats et être toujours à la recherche d’un cabinet spécialisé dans le recrutement de dirigeants.

Le retour de Jensen Huang reste donc loin d’être acquis. Un élément complique particulièrement sa réhabilitation : même parmi ses soutiens, certains reconnaissent qu’une relation extraconjugale avec une collaboratrice (Kimberly Powell, vice-présidente de la santé chez Nvidia) constitue un motif sérieux de révocation. Le conseil doit aussi tenir compte des investigations sur les liens présumés entre l’une de ses relations (Alice Huang accusée d’être une espionne chinoise) et des opérations de contournement des restrictions américaines vers la Chine en ce qui concerne les GPU de Nvidia.

La décision finale appartient aux administrateurs et la mobilisation de la Silicon Valley ne suffit pas à leur imposer un retour de l’ancien patron.