Xiaomi a présenté son Mijia Lave-linge séchant Hublot Pro 12 kg à trois tambours pour le marché français. Annoncé à 1 499,99 euros pour janvier 2027, il permet de traiter séparément plusieurs petites lessives pendant qu’une charge principale tourne dans le grand tambour.

Trois charges séparées plutôt qu’un seul grand volume

Le modèle européen, référencé WD120MJS11EU, répartit ses 12 kg de capacité de lavage entre un tambour de 10 kg et deux de 1 kg. Au séchage, les capacités sont respectivement de 7 kg et de 0,5 kg pour chacun des petits compartiments, selon la fiche officielle. Les 12 kg du nom commercial ne correspondent donc pas à une capacité de séchage ni à un volume unique.

L’usage visé est concret : lancer une lessive principale sans attendre de pouvoir y ajouter des vêtements qui réclament un autre traitement. Les petits tambours peuvent accueillir des sous-vêtements, du linge de bébé ou quelques pièces délicates. Leur capacité impose de rester sur de petites charges ; les draps et le linge volumineux conservent leur place dans le compartiment principal.

Chaque tambour dispose de son circuit d’eau et peut fonctionner avec un programme différent. Le gain pratique vient de cette simultanéité. Au lieu d’occuper successivement une seule machine avec plusieurs lots incompatibles, le foyer peut les traiter en parallèle, à condition que chacun entre dans le compartiment choisi.

Des économies calculées face à trois cycles successifs

Xiaomi annonce 68 % de temps, 48 % d’eau et 49 % d’énergie économisés. Ces résultats proviennent de ses essais internes, face à trois lavages successifs sur son propre modèle Hublot Pro 10 kg. Ils décrivent un scénario précis, pas une baisse garantie de la consommation annuelle de chaque utilisateur.

L’étiquette européenne reproduite par Labo Maison fournit un autre repère : classe A pour le lavage seul, mais D pour le cycle complet de lavage et séchage. Pour le grand tambour, elle indique 31 kWh pour 100 cycles de lavage, contre 336 kWh pour 100 cycles complets. Les capacités de référence diffèrent : 10 kg dans le premier cas, 7 kg dans le second.

Le cycle complet de référence dure dix heures. Cette donnée est plus utile pour organiser une lessive avec séchage que les durées très courtes mises en avant pour certains programmes. Le Quick Wash de 12 minutes, par exemple, a été testé avec seulement 60 grammes de linge dans chacun des petits tambours.

Une machine connectée qui exige de la place

L’application Xiaomi Home permet le lancement et le réglage des programmes à distance, ainsi que le suivi des consommations d’eau et d’électricité. Le fabricant annonce aussi des mises à jour logicielles pouvant apporter de nouvelles fonctions ou de nouveaux programmes. La connexion ajoute ainsi un suivi à distance à un appareil dont l’intérêt principal reste mécanique : laver plusieurs lots séparément.

La commande locale passe par un écran tactile. Xiaomi prévoit un dosage automatique et un ajustement du séchage selon le suivi de la température. Les fonctions de soin, dont Oxygen Care, restent des promesses du constructeur à apprécier sur des essais indépendants ; cette annonce n’est pas un test du produit.

Une hauteur incompatible avec une installation sous plan

Avec 120,2 cm de hauteur, la machine ne se glisse pas sous un plan de travail standard de cuisine. Sa largeur annoncée est de 60 cm et sa profondeur de 63,9 cm ; son poids atteint 123 kg. L’installation doit donc être étudiée avant l’achat, notamment pour le passage des portes et l’emplacement définitif.

Le lancement français est prévu sur mi.com en janvier 2027. Xiaomi annonce une garantie commerciale de douze ans limitée aux pièces du moteur Direct Drive. Elle ne couvre pas l’ensemble de l’appareil pendant douze ans ; le constructeur renvoie aux conditions applicables dans chaque pays.