Quelques heures avant la sortie de Grand Theft Auto VI (GTA 6), Sony annonce une mise à jour obligatoire de la PlayStation 5 pour être en mesure de jouer au jeu de Rockstar Games. Celui-ci sera disponible le 19 novembre à minuit.

Mettez à jour votre PS5 pour jouer à GTA 6

C’est sur X/Twitter que Sony a annoncé la mise à jour 26.07-14.23.00 pour la PS5. On peut lire :

Sony Interactive a publié une mise à jour du logiciel système de la PS5 qui est requise avant de jouer à Grand Theft Auto VI. Les joueurs doivent télécharger cette mise à jour avant minuit le 19 novembre afin d’être prêts à jouer le jour du lancement, le 19 novembre.

Les joueurs qui ont acheté GTA 6 directement sur leur PS5 ou Xbox Series X/S ont pu précharger le jeu depuis le 10 novembre. Pour ceux qui ont acheté la boîte contenant le code, c’est depuis le 12 novembre. Maintenant, les joueurs avec une PlayStation 5 doivent installer une mise à jour logicielle supplémentaire de la console. Elle est obligatoire.

Sony ne détaille pas le contenu exact de la mise à jour qui pèse 1,3 Go, se contentant de parler de correctifs de sécurité sans entrer dans les détails. Elle représente la quatrième mise à jour de sécurité depuis début octobre. C’est notamment un moyen de lutter contre le jailbreak de la console et les méthodes qui pourraient permettre d’extraire GTA 6. Certains espèrent y arriver pour ensuite proposer une version recompilée sur PC grâce à l’intelligence artificielle.

Pour mettre à jour votre PS5, rendez-vous dans Système > Logiciel système > Mise à jour et paramètres du logiciel système > Mettre à jour le logiciel système > Mettre à jour via Internet. Il est préférable de le faire maintenant plutôt que d’attendre ce soir minuit. On peut se douter que les serveurs de Sony seront surchargés au moment où GTA 6 sera disponible, tout le monde voulant se connecter en même temps.