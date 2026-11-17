Quelques jours après sa démission pour plusieurs affaires, Jensen Huang annonce aujourd’hui qu’il est prêt à redevenir le patron de Nvidia si on lui fait une telle demande.

Jensen Huang va-t-il redevenir le patron de Nvidia ?

Dans un communiqué, Jensen Huang dit qu’il serait « honoré de répondre à ces appels et de reprendre mes fonctions de patron » si le conseil d’administration de Nvidia estimait que ce serait la bonne solution.

Voici le communiqué complet de Jensen Huang :

Au cours de la semaine écoulée, j’ai été profondément touché par l’amour et le soutien de mes amis, de mes collègues du secteur et de personnes que je n’ai même jamais rencontrées. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui ont fait preuve de bienveillance envers ma famille et moi-même. Cela représente énormément à mes yeux. Je suis arrivé aux États-Unis il y a 53 ans et devenir citoyen américain demeure l’un des plus beaux cadeaux et l’une des plus grandes fiertés de ma vie. Nvidia représente l’œuvre de ma vie. Avoir contribué, aux côtés de mes collègues, à en faire l’entreprise qu’elle est aujourd’hui a été un privilège et un immense honneur. Nulle part ailleurs qu’aux États-Unis une entreprise comme Nvidia n’aurait pu voir le jour. J’aime notre pays et j’aime Nvidia. Je n’ai pas été à la hauteur des exigences et des standards attendus de chacun chez Nvidia et j’ai commis de graves erreurs dans ma vie personnelle. J’ai créé des difficultés pour le conseil d’administration, ce que je regrette profondément. J’assume pleinement mes erreurs et je suis déterminé à coopérer avec l’enquête indépendante menée par le conseil d’administration. Depuis mon départ, j’ai reçu de très nombreux appels de la part des employés, des investisseurs, des partenaires commerciaux et des clients de Nvidia qui souhaitent me voir revenir au poste de patron. Beaucoup continuent de me contacter directement alors que l’entreprise doit faire face à des enjeux complexes sur les plans technologique, commercial, concurrentiel et géopolitique. Nvidia est une entreprise exceptionnelle, comme il n’en apparaît qu’une par génération. Si le conseil d’administration estime que mon retour serait dans le meilleur intérêt de nos actionnaires, de nos employés, de l’entreprise et des États-Unis, je serais honoré de répondre à ces appels et de reprendre mes fonctions de patron. Je remercie une nouvelle fois toutes celles et ceux qui m’ont adressé leurs vœux et leurs messages de soutien. Je suis profondément touché et rempli d’humilité face à votre soutien.

Pour rappel, Jensen Huang a démissionné la semaine dernière après des révélations sur plusieurs relations extraconjugales, dont une avec Alice Huang, une dirigeante soupçonnée par les services américains d’être une espionne chinoise. L’affaire a entraîné une enquête du conseil d’administration de Nvidia et une forte controverse.