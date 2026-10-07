Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en octobre 2026 (dont Battlefield 6)

Microsoft présente les différents jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en octobre 2026, dont Battlefield 6. Il y a 9 titres, soit deux de plus qu’en septembre.

8 octobre

Echo Weaver (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : maîtrisez une boucle temporelle défaillante dans ce Metroidvania axé sur les connaissances. Dernier tisseur, tirez parti des anomalies et rompez le cycle. Explorez les vestiges. Percez le mystère. Perfectionnez la boucle.

Forever Ago (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : dans cette aventure solo, suivez le road trip d’Alfred vers la rédemption après une terrible tragédie.

Neon Abyss 2 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : plongez dans le chaos cybernétique de Neon Abyss 2. Dans ce nouveau rogue-like jouable jusqu’à 4 joueurs en ligne et offrant de nombreux styles de combat différents et des synergies d’objets illimitées, chaque run vous fera découvrir une expérience pleine d’action que vous n’êtes pas d’oublier.

13 octobre

Battlefield 6 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : l’expérience de guerre totale ultime. Dans une guerre de chars, d’avions de chasse et d’arsenaux massifs, votre escouade est l’arme la plus redoutable.

Deep Dish Dungeon (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : dans ce jeu de survie et d’exploration comprenant également des aspects d’artisanat et de metroidvania, vous parcourez un mystérieux donjon dessiné à la main. Résolvez les énigmes dans ses profondeurs en solo ou en coop.

Valor Mortis (Cloud, XBOX Series X|S, portable et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un Souls-like action à la première personne par les créateurs de Ghostrunner. Réveillez-vous d’entre les morts en tant qu’ancien soldat de l’armée napoléonienne. Domptez des pouvoirs surnaturels, combattez des atrocités et déjouez le complot qui pèse sur l’humanité tout entière.

15 octobre

Bluey’s Happy Snaps (Cloud, Console, Handheld, and PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : jouez et immortalisez chaque instant avec Bluey et Bingo, et prenez plein de photos dans cette aventure où vous explorerez des lieux de la série. Photographiez des moments en solo ou à deux, découvrez la faune australienne et transformez des moments en jeu en divertissement pour de vrai.

Chained Beasts (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un roguelike coopératif pour 1 à 4 joueurs. Incarnez un gladiateur enchaîné à ses amis. Utilisez vos chaînes et l’arène pour massacrer vos ennemis et enflammer une foule assoiffée de sang. Endurez des traumatismes pour abattre des boss redoutables et survivre un jour de plus.

16 octobre

Beyond These Stars (PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : bâtissez une ville sur le dos d’une baleine de l’espace et apprenez à coexister au fil de votre périple. Gérez les chaînes logistiques et les besoins des habitants tout en construisant des avant-postes, en rencontrant des extraterrestres et en perçant les mystères de l’univers.