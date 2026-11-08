GTA 6 : la version physique avec boîte se dévoile en photos

La sortie de Grand Theft Auto VI (GTA 6) approche à grands pas et la boîte du jeu est déjà dans la nature. Des photos permettent de la découvrir.

Des photos de la boîte de GTA 6

Les photos de la version physique de GTA 6 sont apparues sur Reddit. Un employé d’une boutique en Allemagne montre l’avant et l’arrière. Sans surprise, il y a une mise en avant de Jason et Lucia, les deux protagonistes du jeu de Rockstar Games. De plus, on notera que la boîte indique un poids de 230 Go, alors que Rockstar Games a déjà annoncé une taille de 212 Go. Il est possible que le studio ait mis une petite marge sur la boîte au cas où.

Here we go, first look at the code in the box! Source: https://t.co/TMIr1HhX7r https://t.co/BRfuHH7FvG — ben (@videotech) November 7, 2026

Pour rappel, la version physique de GTA 6 n’inclut pas le disque. En effet, la boîte comprend seulement un code de téléchargement qu’il faudra utiliser sur le PlayStation Store ou Xbox Store pour récupérer le jeu. L’intérêt de la version physique en France est surtout son prix, puisqu’on la trouve à 60 euros chez plusieurs revendeurs, contre 79,99 euros pour le prix normal. Voici où acheter GTA 6 au meilleur prix :

Leclerc (60 euros au lieu de 79,99 euros)

Amazon (60 euros au lieu de 79,99 euros)

Auchan (60 euros au lieu de 79,99 euros)

Cdiscount

Joybuy

Fnac

Micromania

Carrefour

Cultura

Ceux qui ont précommandé le jeu directement sur leur PlayStation 5 ou Xbox Series X/S pourront lancer le téléchargement dès le 10 novembre à minuit sur PS5 et à 1 heure du matin sur Xbox Series X/S. Pour ceux avec la version boîte, il faudra patienter jusqu’au 12 novembre.

GTA 6 sera disponible le 19 novembre. Le téléchargement une semaine plus tôt permet aux joueurs de se préparer et d’avoir fini le téléchargement pour y jouer dès minuit le jour de sortie.