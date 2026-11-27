Mozilla va définitivement retirer la possibilité de désactiver la nouvelle interface Nova de Firefox. Dès décembre, les utilisateurs ne pourront plus revenir à l’ancien design en modifiant la préférence browser.nova.enabled dans les paramètres avancés accessibles via about:config. Une décision qui risque de rendre mécontents les adeptes de l’ancienne interface du navigateur, malgré plusieurs ajustements réalisés par Mozilla à la suite des critiques.

La nouvelle interface Nova s’impose sur Firefox

Mozilla explique sur son forum Mozilla Connect que le déploiement de Nova étant désormais terminé, il souhaite imposer le design pour garantir le fonctionnement attendu de Firefox et éviter les comportements inattendus liés à la désactivation de certains éléments de l’interface. Tous ceux qui utilisent actuellement la valeur false au niveau de browser.nova.enabled retrouveront donc automatiquement le nouveau design en décembre.

En place depuis Firefox 157 en septembre, Nova constitue la plus importante refonte visuelle du navigateur depuis plusieurs années. Elle transforme notamment les onglets, les menus et la barre d’adresse avec des formes arrondies, des éléments flottants et des dégradés colorés. Les utilisateurs mécontents avaient rapidement trouvé une solution pour conserver l’ancienne présentation en passant la préférence browser.nova.enabled à false dans about:config. Cette possibilité va désormais disparaître, sans qu’une option équivalente soit ajoutée dans les paramètres classiques.

Des améliorations avec les mises à jour

Mozilla affirme avoir pris en compte une partie des critiques formulées depuis le lancement de Nova. Le groupe a notamment ajouté une collection de thèmes classiques dans le gestionnaire de modules complémentaires avec des couleurs unies sans dégradés. L’un d’eux reprend notamment l’apparence générale de l’ancien thème Proton. Le mode compact est également pleinement pris en charge et permet de réduire l’espace occupé par les barres d’outils et les onglets.

D’autres modifications concernent les onglets verticaux, dont l’indicateur latéral a été réintroduit à la demande des utilisateurs. Mozilla indique également avoir corrigé plusieurs problèmes d’espacement et d’affichage dans Firefox 161, notamment pour améliorer la lisibilité de la barre d’outils et la gestion des nombreux onglets épinglés.

Cependant, ces changements ne répondent pas à toutes les critiques. Les coins fortement arrondis, les onglets en forme de pilule et l’apparence générale de Nova restent les principaux points de désaccord dans les discussions sur Mozilla Connect. Plusieurs utilisateurs réclament notamment un simple bouton permettant de choisir entre l’ancien et le nouveau design sans devoir passer par des manipulations techniques ou des fichiers de personnalisation.

Une décision qui suscite des critiques dans la communauté

La justification de Mozilla ne convainc pas tout le monde. L’éditeur explique vouloir imposer la nouvelle interface pour éviter les comportements inattendus, mais certains contributeurs estiment que cette décision revient à supprimer une liberté de personnalisation qui faisait partie des particularités historiques de Firefox. Plusieurs participants au forum évoquent même un changement de navigateur si le retour à l’ancienne interface devient impossible.

Mozilla ne prévoit donc pas de conserver un véritable mode Proton dans les paramètres. Les thèmes classiques permettent uniquement de modifier les couleurs, tandis que le mode compact réduit l’encombrement de l’interface sans restaurer son apparence précédente. Les utilisateurs les plus expérimentés pourront toujours explorer les personnalisations via userChrome.css, mais cette solution n’est pas prise en charge comme un véritable mode alternatif par Mozilla.