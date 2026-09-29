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Firefox 157 est disponible avec la nouvelle interface Nova

4 min.
29 Sep. 2026 • 18:40
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Mozilla annonce la disponibilité de Firefox 157 et cette mise à jour change complètement l’interface du navigateur. Le nouveau design a pour nom Nova et a fait l’objet de tests pendant un moment.

Firefox 157 Nouvelle Interface Nova

Nouvelle interface Nova avec Firefox

La refonte commence par les onglets, désormais plus arrondis, avec un dégradé subtil qui donne davantage de présence à l’onglet actif. Le reste de l’interface suit la même logique, avec des menus et contrôles harmonisés par des courbes et des espacements plus cohérents, tandis que les icônes ont été redessinées pour avoir un meilleur rendu avec les thèmes clair et sombre.

Firefox Nouvelle Interface Project Nova

Firefox 157 Nouvelle Interface Nova 2

Mozilla change aussi sa palette de couleurs. Les teintes plus plates de l’interface actuelle laissent place à des violets fumés et à des tons chauds plus clairs, avec un effet lumineux sur l’onglet actif pour relier visuellement l’ensemble.

Le retour du mode compact répond quant à lui à une demande ancienne. Supprimée il y a plusieurs années, cette option revient pour condenser les contrôles du navigateur et récupérer de l’espace vertical, un point important pour les utilisateurs avancés qui occupent une place disproportionnée dans la base de Firefox.

Les autres nouveautés de Firefox 157

Mais Firefox 157 n’est pas seulement l’occasion d’avoir la nouvelle interface Nova. Mozilla en profite également pour proposer d’autres nouveautés. Par exemple, les appels vidéo WebRTC peuvent désormais utiliser le décodage matériel AV1 sur les appareils qui le prennent en charge au lieu de toujours décoder la vidéo AV1 via le logiciel.

De plus, Firefox affiche maintenant un avertissement dans le panneau d’information du site (l’icône de bouclier dans la barre d’adresse) et dans les paramètres lorsqu’il a été configuré pour enregistrer ses clés de chiffrement, ce qui pourrait permettre à d’autres logiciels sur l’ordinateur de lire le trafic Web chiffré.

On retrouve également des correctifs :

  • Correction d’un problème où les vidéos provenant de téléphones et de tablettes s’affichaient à l’envers ou de travers lors des appels WebRTC.
  • Correction d’un problème où la barre d’adresse effectuait une recherche sur le texte saisi au lieu d’ouvrir la suggestion sélectionnée lorsque la page était encore en cours de chargement, par exemple peu après le démarrage de Firefox.
  • Correction d’un problème où certaines vidéos HDR encodées dans des formats de couleur 8 bits apparaissaient ternes et grises sous Windows au lieu de s’afficher en HDR.
  • Amélioration de la synchronisation audio-vidéo lors de modifications répétées de la vitesse de lecture des vidéos, par exemple sur YouTube.
  • Correction d’un problème empêchant la barre latérale des onglets verticaux de réapparaître lorsque le curseur se déplaçait vers le bord de l’écran en mode plein écran.
  • Correction d’un problème sous Windows où le passage d’une vidéo en mode plein écran laissait la barre des tâches Windows visible par-dessus la vidéo.

Firefox 157 est disponible au téléchargement sur le site du navigateur.

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