Firefox 157 est disponible avec la nouvelle interface Nova

Mozilla annonce la disponibilité de Firefox 157 et cette mise à jour change complètement l’interface du navigateur. Le nouveau design a pour nom Nova et a fait l’objet de tests pendant un moment.
La refonte commence par les onglets, désormais plus arrondis, avec un dégradé subtil qui donne davantage de présence à l’onglet actif. Le reste de l’interface suit la même logique, avec des menus et contrôles harmonisés par des courbes et des espacements plus cohérents, tandis que les icônes ont été redessinées pour avoir un meilleur rendu avec les thèmes clair et sombre.
Mozilla change aussi sa palette de couleurs. Les teintes plus plates de l’interface actuelle laissent place à des violets fumés et à des tons chauds plus clairs, avec un effet lumineux sur l’onglet actif pour relier visuellement l’ensemble.
Le retour du mode compact répond quant à lui à une demande ancienne. Supprimée il y a plusieurs années, cette option revient pour condenser les contrôles du navigateur et récupérer de l’espace vertical, un point important pour les utilisateurs avancés qui occupent une place disproportionnée dans la base de Firefox.
Mais Firefox 157 n’est pas seulement l’occasion d’avoir la nouvelle interface Nova. Mozilla en profite également pour proposer d’autres nouveautés. Par exemple, les appels vidéo WebRTC peuvent désormais utiliser le décodage matériel AV1 sur les appareils qui le prennent en charge au lieu de toujours décoder la vidéo AV1 via le logiciel.
De plus, Firefox affiche maintenant un avertissement dans le panneau d’information du site (l’icône de bouclier dans la barre d’adresse) et dans les paramètres lorsqu’il a été configuré pour enregistrer ses clés de chiffrement, ce qui pourrait permettre à d’autres logiciels sur l’ordinateur de lire le trafic Web chiffré.
On retrouve également des correctifs :
Firefox 157 est disponible au téléchargement sur le site du navigateur.
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