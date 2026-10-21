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KultureGeek Internet Ukraine : Elon Musk aurait lui-même ordonné de réduire les performances de Starlink
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Ukraine : Elon Musk aurait lui-même ordonné de réduire les performances de Starlink

3 min.
21 Oct. 2026 • 13:50
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Les retours de l’armée ukrainienne sont sans appel : Starlink a diminué les performances de son réseau satellitaire, pourtant essentiel à nombre d’opérations de terrain. Mais qui, du côté américain, a donc décidé de prendre cette décision ? Plusieurs versions s’opposent désormais à Washington. Selon le Wall Street Journal, Elon Musk aurait personnellement ordonné le ralentissement du service de SpaceX, tandis que des informations précédentes de Reuters attribuaient cette instruction à la Maison-Blanche.

Une limitation aux conséquences militaires immédiates

L’incident concerne les communications satellitaires employées par les forces ukrainiennes, notamment pour les drones et certaines opérations de défense. Volodymyr Zelensky a confirmé que le service n’avait pas été complètement coupé mais que sa vitesse avait été réduite. Et les conséquences sont déjà très graves : toujours selon le président ukrainien, cette limitation aurait empêché l’interception de plusieurs drones russes.

Ukraine Starlink

Le réseau militaire de SpaceX occupe depuis longtemps une place sensible dans les opérations américaines. Des interrogations avaient déjà émergé autour de l’accès à Starshield pour les militaires américains à Taïwan, tandis que le système a également été accusé d’utiliser certaines fréquences radio non autorisées.

Maison-Blanche ou SpaceX : les versions se contredisent

Reuters rapportait initialement, en citant plusieurs responsables américains et occidentaux, que l’ordre provenait de la Maison-Blanche. Le Wall Street Journal affirme au contraire que Musk aurait pris seul cette décision, après avoir échangé avec plusieurs hauts responsables américains, dont Donald Trump.

La confusion s’est encore accentuée lorsque le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré le 21 octobre que les décisions concernant l’accès ukrainien à Starlink relevaient de SpaceX et d’Elon Musk, et non de la Maison-Blanche. Donald Trump avait auparavant nié toute implication personnelle. Face à cet incident géopolitique grave, l’Europe vient de demander à Starlink de « rétablir en urgence » le service.

Cet épisode gravissime souligne surtout la dépendance stratégique de l’Ukraine envers une infrastructure détenue par une entreprise privée. Cette dépendance est d’autant plus critique que le pays utilise par ailleurs largement Starlink, jusqu’à devenir le premier État européen à déployer Starlink Direct to Cell.

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Un commentaire pour cet article :

  • Jean-Michel
    21 Oct. 2026 • 14:36
    Voilà un exemple du pourquoi je n’ai plus confiance dans cette entreprise même s’ils font des produits extraordinaires. Cohérent j’ai rendu mon Starlink et vendu ma Tesla il est vrai avec plus de 300000 km !

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