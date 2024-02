Les militaires américains basés à Taiwan ne pourraient pas recevoir Starlink

C’est la nouvelle polémique du jour à laquelle Elon Musk va devoir faire face : Mike Gallagher, un membre du Congrès Républicain originaire du Wisconsin, a envoyé une lettre à Elon Musk, l’actuel CEO de SpaceX, pour lui faire remarquer que les militaires américains basés à Taiwan et ses environs ne peuvent pas bénéficier de Starshield, le « Starlink » destiné aux membres de l’armée américaine. Problème, le Pentagone a bel et bien signé un contrat avec SpaceX garantissant que les forces militaires basées à Taiwan bénéficieront de Starshiled, ce qui signifierait donc que SpaceX est en situation de rupture de contrat… sans justifications qui plus est : « SpaceX refuse les services Internet haut débit à Taiwan et aux alentours, peut-être en violation des obligations contractuelles de SpaceX avec le gouvernement américain », écrit ainsi Gallagher.

Le Républicain rappelle aussi que Starshield coûte 100 millions de dollars aux contribuables américains. Cet énième bad buzz, qui commence évidemment à faire pas mal de bruits aux Etats-Unis, se rajoute à d’autres polémiques tout aussi problématiques pour Starlink. La division de SpaceX est ainsi soupçonnée de limiter l’accès à ses services aux forces ukrainiennes et pire, à ne pas faire grand chose pour bloquer l’accès à ces mêmes services aux forces russes (en plein embargo américain sur la Russie !). Starlink souhaite t-il se préserver de toutes tensions avec la Chine (qui convoite Taiwan depuis des dizaines d’années) ? Ce n’est pas impossible…