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GTA 6 fuite encore : une vidéo leak dévoile 24 minutes de gameplay

4 min.
8 Oct. 2026 • 16:02
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Le leaker Cyberleek est de retour avec une nouvelle vidéo de 24 minutes dévoilant Grand Theft Auto VI (GTA 6) et son gameplay. La vidéo contient des séquences de missions, des éléments scénaristiques et des scènes montrant Jason et Lucia nus.

GTA 6 Lucia Jason Moto

Nouveau long leak pour GTA 6

Baptisée « GTA 6: An Extended Leek », en référence directe à la vidéo officielle « Grand Theft Auto VI: An Extended Look » de Rockstar Games, la séquence dure 24 minutes et le fichier pèse 387 Mo.

La vidéo mélange des cinématiques et des phases de jeu. Elle montre notamment Jason et Lucia dans plusieurs situations : une course de motos, des passages en conduite à la première personne ainsi que de la personnalisation automobile. Certaines scènes présentent les deux protagonistes sans vêtements, avec notamment une vue de face de Jason et de ses parties intimes.

Un détail alimente particulièrement les interrogations sur l’origine du contenu : la vidéo montre ce qui ressemble à un menu de développeur permettant notamment de faire apparaître un tank. Cette interface renforce l’idée que les images proviennent d’une version de développement et non de la version finale destinée aux joueurs. Les éléments visibles dans cette build ne garantissent donc pas la présence des mêmes fonctions dans le jeu commercialisé.

L’extrait dévoile également des séquences qui n’avaient pas encore été montrées officiellement. La circulation de ces images augmente ainsi le risque de découvrir prématurément certaines informations sur l’histoire de Jason et Lucia, alors que Rockstar Games cherche depuis plusieurs mois à contrôler étroitement la présentation du jeu.

Un nouveau coup de pression financier par Cyberleek

La publication intervient après plusieurs semaines de silence. En août, Cyberleek avait diffusé plusieurs extraits de gameplay de GTA 6 et des éléments de la carte avant de proposer aux internautes de voter avec des cryptomonnaies pour déterminer quelles informations seraient publiées ensuite.

Cette campagne avait notamment mis en avant le jeton $CYBERLEEK. Des analyses de transactions ont estimé que les frais générés par cette opération avaient rapporté environ 270 000 dollars au portefeuille associé à Cyberleek, même si les mouvements observés sur la blockchain ne permettent pas à eux seuls de déterminer précisément combien d’argent a finalement été encaissé.

GTA 6 Lucia Voiture

Le nouveau message publié à la fin de la vidéo d’aujourd’hui reprend cette logique de financement. Cyberleek affirme préparer un projet gaming sans rapport avec Rockstar Games qui nécessiterait du matériel coûteux, plusieurs mois de préparation et une exploitation à temps plein pendant plusieurs années. Le message invite les internautes à financer cette initiative sans fournir davantage de détails sur sa nature.

Take-Two avait lancé en août une procédure destinée à identifier Cyberleek, avec des demandes visant notamment Microsoft et Discord. Le dossier avait ensuite été élargi dans le cadre de l’enquête, tandis que l’identité de Cyberleek restait inconnue.

Rockstar avait alors qualifié les premières fuites de « déchirantes » pour ses équipes et avait prévenu qu’elles pouvaient affecter l’expérience prévue pour les joueurs. Malgré les leaks, GTA 6 conserve sa date de sortie du 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

Les précommandes ont ouvert le 25 juin. Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :

  • Amazon (60 euros au lieu de 79,99 euros) [actuellement indisponible]
  • Leclerc (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Auchan (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Cdiscount (50 euros pour les nouveaux clients avec le code HELLO10 ou 60 euros pour les autres)
  • Joybuy (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Fnac
  • Micromania (+ 20 euros en bon d’achat)
  • Carrefour
  • Cultura

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