GTA 6 : le hacker prouve qu’il a une version jouable avec son nouveau leak

Les leaks du gameplay de Grand Theft Auto VI (GTA 6) continuent de voir le jour et Cyberleek prouve aujourd’hui qu’il a une version jouable du jeu, alors que Rockstar Games dévoilera un aperçu étendu le 27 août.

Nouveau leak de GTA 6 : le hacker peut y jouer

Il y a eu plusieurs vidéos du gameplay de GTA 6 qui ont fuité ces derniers jours, mais celle d’aujourd’hui sort du lot. Pendant une bonne partie de la vidéo, on peut voir le hacker qui survole la ville en avion, permettant au passage de voir l’étendu du paysage. On peut également apercevoir le menu pour choisir la radio et découvrir quelques musiques qui sont disponibles.

Mais l’élément le plus intéressant est à la fin de cette fuite. La vidéo montre Jason, l’un des deux protagonistes de GTA 6, qui tire sur le mur avec une arme et les impacts des balles forment le mot « leek », en lien avec le nom du leaker Cyberleek.

Les vidéos de gameplay postées jusqu’à présent auraient très bien être des fichiers internes de Rockstar. Mais ici, le hacker prouve qu’il a une version jouable du jeu, puisqu’il contrôle Jason et arrive à écrire « leek » sur le mur avec les balles.

Le jeu va-t-il fuiter sur Internet ?

Au total, le hacker a leaké cinq vidéos de gameplay. On peut s’en douter qu’il y en aura d’autres. Mais une question se pose : jusqu’où va sa version jouable ? Est-ce qu’il dispose seulement d’une partie ou a-t-il tout le jeu en sa possession ? Il se pourrait que ce soit seulement une partie parce que tous ses gameplays sont joués avec Jason (et jamais avec Lucia, l’autre protagoniste) et la même mission avec le personnage de Cal apparaît toujours sur la mini-carte.

Dans tous les cas, il sera intéressant de voir si le hacker va oser proposer au téléchargement la version jouable. Ce sera cocasse en soi, puisque ce serait une version PC et que le jeu n’est pas encore officialisé sur PC. En effet, il a seulement été annoncé sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S pour le moment (même si l’on se doute que la version PC arrivera plus tard).

Du côté de Rockstar Games, c’est toujours le silence radio. Certes, le studio fait le nécessaire pour retirer les vidéos sur les réseaux sociaux, forums et autres lieux. Mais le groupe n’a toujours rien communiqué publiquement.

Pour rappel, la revendication initiale de Cyberleek était que Rockstar Games ne propose pas une version physique avec disque pour GTA 6.