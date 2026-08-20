TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 : le hacker prouve qu’il a une version jouable avec son nouveau leak
Jeux vidéo

GTA 6 : le hacker prouve qu’il a une version jouable avec son nouveau leak

3 min.
20 Août. 2026 • 15:18
0

Les leaks du gameplay de Grand Theft Auto VI (GTA 6) continuent de voir le jour et Cyberleek prouve aujourd’hui qu’il a une version jouable du jeu, alors que Rockstar Games dévoilera un aperçu étendu le 27 août.

GTA 6 Lucia Jason

Nouveau leak de GTA 6 : le hacker peut y jouer

Il y a eu plusieurs vidéos du gameplay de GTA 6 qui ont fuité ces derniers jours, mais celle d’aujourd’hui sort du lot. Pendant une bonne partie de la vidéo, on peut voir le hacker qui survole la ville en avion, permettant au passage de voir l’étendu du paysage. On peut également apercevoir le menu pour choisir la radio et découvrir quelques musiques qui sont disponibles.

Mais l’élément le plus intéressant est à la fin de cette fuite. La vidéo montre Jason, l’un des deux protagonistes de GTA 6, qui tire sur le mur avec une arme et les impacts des balles forment le mot « leek », en lien avec le nom du leaker Cyberleek.

Fuite GTA 6 Leek

Les vidéos de gameplay postées jusqu’à présent auraient très bien être des fichiers internes de Rockstar. Mais ici, le hacker prouve qu’il a une version jouable du jeu, puisqu’il contrôle Jason et arrive à écrire « leek » sur le mur avec les balles.

Le jeu va-t-il fuiter sur Internet ?

Au total, le hacker a leaké cinq vidéos de gameplay. On peut s’en douter qu’il y en aura d’autres. Mais une question se pose : jusqu’où va sa version jouable ? Est-ce qu’il dispose seulement d’une partie ou a-t-il tout le jeu en sa possession ? Il se pourrait que ce soit seulement une partie parce que tous ses gameplays sont joués avec Jason (et jamais avec Lucia, l’autre protagoniste) et la même mission avec le personnage de Cal apparaît toujours sur la mini-carte.

Dans tous les cas, il sera intéressant de voir si le hacker va oser proposer au téléchargement la version jouable. Ce sera cocasse en soi, puisque ce serait une version PC et que le jeu n’est pas encore officialisé sur PC. En effet, il a seulement été annoncé sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S pour le moment (même si l’on se doute que la version PC arrivera plus tard).

Du côté de Rockstar Games, c’est toujours le silence radio. Certes, le studio fait le nécessaire pour retirer les vidéos sur les réseaux sociaux, forums et autres lieux. Mais le groupe n’a toujours rien communiqué publiquement.

Pour rappel, la revendication initiale de Cyberleek était que Rockstar Games ne propose pas une version physique avec disque pour GTA 6.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GTA 6 Boite PS5 Xbox Jeux vidéo

GTA 6 : la version Ultime à 100 € enregistre le plus de précommandes

GTA 6 Jason Duval et Lucia Caminos Jeux vidéo

GTA 6 sortira bien en version physique : Take-Two dément les rumeurs

GTA 6 Boite PS5 Xbox Jeux vidéo

GTA 6 : la version physique avec disque sortirait en décembre

GTA 6 Lucia Jason Jeux vidéo

GTA 6 : la rumeur d’une future version disque semble infondée

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Swift

La NASA abandonne le sauvetage du télescope Swift, un revers pour la maintenance des satellites en orbite

20 Août. 2026 • 16:40
0 Science

Après de nombreuses tentatives, la NASA renonce finalement à rehausser l’orbite du Neil Gehrels Swift Observatory. Lancé en...

SFR Logo

SFR et RED by SFR piratés : les données de 2 millions de clients sont concernées

20 Août. 2026 • 14:10
2 Internet

SFR a confirmé aujourd’hui avoir fait l’objet d’un piratage en juillet. Cela concerne SFR et RED by SFR, avec un vol de...

Polaroid Pokémon 2

Pokémon fête ses 30 ans avec trois appareils photo instantanés Polaroid Pikachu et Nymphali

20 Août. 2026 • 13:14
1 Matériel

Pokémon poursuit les célébrations de son 30e anniversaire avec une collaboration particulièrement colorée. Polaroid...

Cognition

Le CEO de Cognition dément toute tentative de rachat de la part de SpaceX

20 Août. 2026 • 12:10
0 Business

SpaceX poursuit son offensive dans l’intelligence artificielle, mais une nouvelle acquisition majeure semble pour l’instant exclue. Selon...

wordpress 7.1 mary lou

WordPress 7.1 est disponible : médias accélérés, design responsive et nouveaux blocs

20 Août. 2026 • 10:54
0 Internet

WordPress poursuit la modernisation de son système de gestion de contenu avec la sortie de WordPress 7.1, disponible depuis le 19 août....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Des coques pour l’iPhone 18 Pro Max montrent plusieurs coloris

Des coques pour l’iPhone 18 Pro Max montrent plusieurs coloris

20 Aug. 2026 • 17:13

image de l'article Canal+ n’offre plus Apple TV dans ses offres de base pour les nouveaux abonnés

Canal+ n’offre plus Apple TV dans ses offres de base pour les nouveaux abonnés

20 Aug. 2026 • 16:10

image de l'article Vision Pro : Apple imagine une nouvelle architecture pour réduire la latence et la consommation (brevet)

Vision Pro : Apple imagine une nouvelle architecture pour réduire la latence et la consommation (brevet)

20 Aug. 2026 • 15:55

image de l'article Apple dope le marché des écrans OLED : les ventes d’iPhone profitent fortement à Samsung Display

Apple dope le marché des écrans OLED : les ventes d’iPhone profitent fortement à Samsung Display

20 Aug. 2026 • 14:35

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site