La Xbox Helix sortirait en 2028, avec un prix jusqu’à 1 800 dollars

Microsoft préparerait le lancement de sa prochaine console Xbox, Project Helix, pour 2028. Selon Fortune, elle coûterait entre 1 200 et 1 800 dollars sans subvention de Microsoft, un prix qui la placerait bien au-dessus des consoles actuelles, que ce soit les Xbox Series X/S ou la PlayStation 5 de Sony.

La Xbox Helix de 2028 serait chère, très chère même

Un tel positionnement entre 1 200 et 1 800 dollars pour la Xbox Helix marquerait une rupture avec les prix habituels du marché des consoles. Cela rapprocherait la future console de Microsoft de certains PC gaming haut de gamme, dont le coût augmente avec celui des composants, notamment la RAM et les cartes graphiques. Le tarif final dépendra aussi des choix techniques de Microsoft, de la capacité de stockage et de la stratégie commerciale retenue au lancement.

Microsoft a déjà confirmé l’existence de Project Helix en mars. La prochaine génération de Xbox est développée avec AMD et doit permettre de jouer aux jeux Xbox et PC. Cette orientation pourrait transformer la console en une plateforme hybride, capable de réunir les bibliothèques de jeux et les usages associés aux deux environnements. Microsoft prévoit également de fournir aux studios les kits de développement à partir de 2027, sans avoir annoncé de date de commercialisation.

Le prix entre 1 200 à 1 800 dollars s’expliquerait en partie par le positionnement matériel ambitieux de la Xbox Helix et par le coût des composants. Il s’agirait d’une projection interne destinée à évoluer en fonction des décisions commerciales de Microsoft. Une subvention du prix de vente pourrait donc réduire la facture pour les joueurs, mais rien ne permet encore d’estimer le tarif qui serait appliqué en Europe.

Une console portable Xbox dès 2027

Avant Project Helix, Microsoft viserait également une nouvelle console Xbox portable pour les fêtes de fin d’année 2027. Son format et son fabricant restent incertains : il pourrait s’agir d’un appareil conçu en interne ou d’un partenariat avec un constructeur comme Asus, déjà associé à Xbox pour les ROG Xbox Ally. Des désaccords entre les équipes de Xbox et Windows auraient notamment porté sur le système d’exploitation de l’appareil, Xbox souhaitant privilégier une interface optimisée pour le jeu.

Cette stratégie montre un calendrier en deux temps : une machine portable en 2027, puis la console de salon Xbox Helix en 2028. Reste à savoir si Microsoft assumera un prix proche de celui d’un PC gaming ou cherchera à maintenir un tarif plus accessible grâce à son modèle économique.