TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo La Xbox Helix sortirait en 2028, avec un prix jusqu’à 1 800 dollars
Jeux vidéo

La Xbox Helix sortirait en 2028, avec un prix jusqu’à 1 800 dollars

3 min.
21 Oct. 2026 • 8:00
0

Microsoft préparerait le lancement de sa prochaine console Xbox, Project Helix, pour 2028. Selon Fortune, elle coûterait entre 1 200 et 1 800 dollars sans subvention de Microsoft, un prix qui la placerait bien au-dessus des consoles actuelles, que ce soit les Xbox Series X/S ou la PlayStation 5 de Sony.

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Officiel

La Xbox Helix de 2028 serait chère, très chère même

Un tel positionnement entre 1 200 et 1 800 dollars pour la Xbox Helix marquerait une rupture avec les prix habituels du marché des consoles. Cela rapprocherait la future console de Microsoft de certains PC gaming haut de gamme, dont le coût augmente avec celui des composants, notamment la RAM et les cartes graphiques. Le tarif final dépendra aussi des choix techniques de Microsoft, de la capacité de stockage et de la stratégie commerciale retenue au lancement.

Microsoft a déjà confirmé l’existence de Project Helix en mars. La prochaine génération de Xbox est développée avec AMD et doit permettre de jouer aux jeux Xbox et PC. Cette orientation pourrait transformer la console en une plateforme hybride, capable de réunir les bibliothèques de jeux et les usages associés aux deux environnements. Microsoft prévoit également de fournir aux studios les kits de développement à partir de 2027, sans avoir annoncé de date de commercialisation.

Le prix entre 1 200 à 1 800 dollars s’expliquerait en partie par le positionnement matériel ambitieux de la Xbox Helix et par le coût des composants. Il s’agirait d’une projection interne destinée à évoluer en fonction des décisions commerciales de Microsoft. Une subvention du prix de vente pourrait donc réduire la facture pour les joueurs, mais rien ne permet encore d’estimer le tarif qui serait appliqué en Europe.

Une console portable Xbox dès 2027

Avant Project Helix, Microsoft viserait également une nouvelle console Xbox portable pour les fêtes de fin d’année 2027. Son format et son fabricant restent incertains : il pourrait s’agir d’un appareil conçu en interne ou d’un partenariat avec un constructeur comme Asus, déjà associé à Xbox pour les ROG Xbox Ally. Des désaccords entre les équipes de Xbox et Windows auraient notamment porté sur le système d’exploitation de l’appareil, Xbox souhaitant privilégier une interface optimisée pour le jeu.

Cette stratégie montre un calendrier en deux temps : une machine portable en 2027, puis la console de salon Xbox Helix en 2028. Reste à savoir si Microsoft assumera un prix proche de celui d’un PC gaming ou cherchera à maintenir un tarif plus accessible grâce à son modèle économique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Asha Sharma Xbox Jeux vidéo

Xbox Helix : la patronne de Xbox tease une « famille d’appareils »

Xbox Series X et Manette Jeux vidéo

Project Helix, la prochaine Xbox, n’aurait pas de lecteur de disque

Manettes Xbox Series X et PlayStation 5 PS5 Jeux vidéo

PS6 et Xbox Helix : les puces seraient finalisées avec 40 et 56 TFLOPS

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Officiel Jeux vidéo

Microsoft officialise Xbox Project Helix, sa prochaine console hybride

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Xbox Series X AMD FSR 4.1

AMD FSR 4.1 arrive sur Xbox Series X/S, les Radeon RX 6000 et consoles portables

20 Oct. 2026 • 20:55
0 Jeux vidéo

AMD étend sa technologie de mise à l’échelle FSR 4.1 à de nouvelles générations de cartes graphiques...

Amazon Logo Depot Centre Distribution

Amazon va investir 16 milliards d’euros en 2027 pour l’IA et plus en Allemagne

20 Oct. 2026 • 20:20
0 Business

Amazon prévoit d’investir plus de 16 milliards d’euros en Allemagne en 2027, notamment pour développer ses data centers et ses...

Surface Laptop

Microsoft préparerait un Surface Laptop 12 pouces moins cher… pour concurrencer le MacBook Neo ?

20 Oct. 2026 • 20:03
0 Matériel

Microsoft chercherait à rendre sa gamme Surface nettement plus accessible. Selon des informations issues de la chaîne...

Steam Frame Casque VR Realite Virtuelle Valve

Steam Frame OLED : Valve teste déjà une nouvelle version de son casque VR

20 Oct. 2026 • 19:36
0 Matériel

Le Steam Frame vient tout juste d’arriver sur le marché que Valve teste déjà de nouvelles configurations matérielles....

Cyberpunk- Edgerunners 2

Cyberpunk: Edgerunners 2 est disponible sur Netflix avec ses 10 épisodes

20 Oct. 2026 • 19:01
0 Geekeries

Cyberpunk: Edgerunners 2 est désormais disponible sur Netflix en France, avec ses dix épisodes mis en ligne simultanément ce 20...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple prépare son modem 6G pour iPhone et recrute

Apple prépare son modem 6G pour iPhone et recrute

21 Oct. 2026 • 7:22

image de l'article Un premier déballage de l’iPhone Duo en vidéo

Un premier déballage de l’iPhone Duo en vidéo

21 Oct. 2026 • 6:30

image de l'article Le patron d’Apple John Ternus confirme travailler avec les équipes de design

Le patron d’Apple John Ternus confirme travailler avec les équipes de design

20 Oct. 2026 • 22:44

image de l'article Apple Car Key : le support arrive pour les voitures Cadillac, Chevrolet et GMC

Apple Car Key : le support arrive pour les voitures Cadillac, Chevrolet et GMC

20 Oct. 2026 • 19:32

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site