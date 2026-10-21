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SpaceX et Telsa envisagent une fusion géante autour de l’IA, de la robotique et du spatial

2 min.
21 Oct. 2026 • 9:45
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Un rapprochement qui semblait autrefois improbable devient désormais une possibilité officielle. Tesla et SpaceX ont chacune constitué un comité spécial composé d’administrateurs indépendants afin d’étudier une éventuelle fusion. Elon Musk a confirmé ces discussions lors de la présentation des résultats trimestriels de SpaceX, tout en soulignant qu’aucune décision n’avait encore été prise.

Elon Musk est écarté des négociations

Parce qu’il dirige les deux entreprises et en est un actionnaire majeur, Elon Musk est considéré comme une partie en conflit d’intérêts dans cette fusion. Il ne peut donc pas participer directement aux discussions entre les deux comités. Son frère Kimbal Musk se trouve dans une situation comparable.

Elon Musk

Le patron de Tesla estime néanmoins qu’il y aurait « beaucoup de mérite » à réunir les deux groupes. Les synergies concernent notamment le développement de logiciels de superintelligence, la conception de puces et la robotique. Les frontières sont déjà devenues poreuses : SpaceX a absorbé xAI en début d’année et Tesla investit massivement dans son robot humanoïde Optimus.

Une entreprise qui pourrait peser plusieurs milliers de milliards de dollars

Une fusion rapprocherait les activités spatiales et Starlink de SpaceX des voitures électriques, batteries, robotaxis et robots de Tesla. Les deux sociétés collaborent déjà techniquement, comme l’a montré le nouveau Roadster utilisant des technologies développées avec SpaceX, ainsi que leur projet commun de fabrication de puces Terafab.

L’opération resterait néanmoins complexe. SpaceX est largement contrôlé par Elon Musk, tandis qu’une fusion nécessiterait notamment l’approbation des actionnaires de Tesla et pourrait attirer l’attention des autorités de régulation en raison des contrats gouvernementaux et militaires de SpaceX.

Aucun calendrier ni structure financière n’a encore été arrêté. Mais l’existence même de comités indépendants transforme ce qu était il y a peu une vieille spéculation en un processus d’examen formel. Si elle aboutissait, l’opération réunirait sous une même bannière automobiles, fusées, satellites, IA, puces et robots, donnant naissance à l’un des plus vastes conglomérats technologiques jamais constitués.

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