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Tesla produit des centaines de robots Optimus par semaine, mais les mains bloquent la cadence

4 min.
26 Sep. 2026 • 22:05
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Tesla produirait désormais plusieurs centaines de robots Optimus par semaine à Fremont, soit environ dix fois plus qu’au deuxième trimestre, mais la montée en cadence reste freinée par les mains du robot, les équipements d’assemblage et l’apprentissage de tâches réellement polyvalentes. Ces informations proviennent d’une enquête de The Information reprise par plusieurs médias et ne constituent pas des chiffres officiellement publiés par Tesla.

optimus-ballet

Plus de cent petites pièces dans les mains et les avant-bras

La chaîne réutilise une partie de l’usine californienne qui fabriquait les Model S et Model X avant leur arrêt en mai. Des ouvriers et ingénieurs de ces programmes automobiles ont été transférés vers Optimus, avec aussi des renforts venus de l’équipe Model Y. Passer d’une voiture à un humanoïde ne revient toutefois pas à réduire simplement la taille des composants.

Les mains et les avant-bras regrouperaient plus de cent petites pièces, notamment des vis, qui doivent encore être assemblées manuellement. Les équipements automatisés peinent à aligner certains éléments avec la précision nécessaire et la ligne ne peut pas être accélérée autant que prévu. Des robots fraîchement produits nécessiteraient ainsi des reprises immédiates.

Les capteurs tactiles des mains poseraient également des problèmes de fiabilité. Tesla aurait conçu une sorte de gant remplaçable intégrant ces capteurs, afin d’éviter de changer toute la main lorsqu’ils tombent en panne. Cette solution est destinée à une évolution du robot attendue l’année prochaine, selon les sources de l’enquête.

Illustration d'une main robotique composée de nombreuses pièces face à un studio de capture de mouvements

Des ouvriers réticents à enregistrer les gestes qui doivent entraîner le robot

Le matériel n’est qu’une partie du problème. Optimus doit apprendre à manipuler des objets et à reproduire des gestes humains grâce à des données enregistrées dans les usines. Des salariés au Texas et en Californie ont porté des combinaisons équipées de capteurs pour capter leurs mouvements pendant le travail.

Certains auraient refusé ou contesté cette tâche parce qu’ils considéraient qu’ils entraînaient des machines destinées à les remplacer. Tesla aurait donc confié davantage de collecte à des équipes dédiées et créé des centres d’entraînement spécialisés. Le signal social est notable, mais le reportage n’établit pas qu’Optimus a déjà supprimé des postes : la plupart des unités produites serviraient encore aux essais, à la collecte de données et au développement interne.

Le logiciel reste lui aussi limité. Les robots nécessiteraient une programmation propre à chaque tâche dans un environnement contrôlé et ne sauraient pas encore généraliser facilement ce qu’ils apprennent. Cette difficulté rejoint les réserves formulées lorsque Elon Musk avait tempéré les attentes autour d’Optimus.

Un objectif supérieur à 1 000 unités par semaine

Tesla viserait une cadence dépassant 1 000 robots par semaine avant la fin de 2026. Ce seuil ne signifie pas nécessairement que toutes les unités seraient capables d’occuper immédiatement un poste en usine. Produire le matériel, fiabiliser les mains, accumuler les données et valider la sécurité au contact des personnes sont quatre étapes différentes.

La concurrence avance sur les mêmes problèmes. Nous avons récemment présenté Digit 5, conçu pour mieux tenir compte des travailleurs présents autour de lui, ainsi que les nouvelles restrictions américaines sur l’importation de robots humanoïdes étrangers. Tesla resterait malgré cela dépendant de fournisseurs chinois pour plusieurs composants d’Optimus.

The Information situe la production récente à plusieurs centaines d’unités hebdomadaires, contre quelques dizaines au deuxième trimestre. Tesla n’a pas publié de ventilation entre robots terminés, unités immédiatement reprises et machines effectivement affectées à une tâche productive.

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