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Nvidia App intègre les agents IA pour modifier les paramètres des jeux

4 min.
16 Oct. 2026 • 20:56
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La dernière mise à jour de Nvidia App active par défaut un serveur permettant à des agents IA de contrôler certaines fonctions de l’application, dont les paramètres graphiques des jeux, sans demander de confirmation explicite à l’utilisateur. Cette nouveauté, intégrée à la version 11.0.9.565, suscite des inquiétudes concernant les autorisations accordées à ces agents, même si le serveur fonctionne localement.

Nvidia App

Des agents IA capables de modifier les paramètres de jeu

La mise à jour 11.0.9.565 de Nvidia App propose la prise en charge du protocole MCP (Model Context Protocol). Cette interface permet à des assistants compatibles de communiquer avec Nvidia App et d’exécuter certaines actions à partir de commandes en langage naturel. Selon la documentation de Nvidia sur GitHub, un agent IA peut notamment détecter les jeux installés, lancer une application, appliquer des paramètres graphiques recommandés, gérer les fonctions d’enregistrement ShadowPlay, prendre des captures d’écran ou afficher les statistiques de performances. Il peut aussi consulter les informations sur les pilotes et modifier certaines options d’alimentation sur les ordinateurs portables.

Le problème soulevé par plusieurs utilisateurs tient au comportement du réglage associé à cette fonction. L’option « Permettre aux agents d’IA de contrôler NVIDIA App » est activée par défaut après l’installation de la mise à jour, sans que l’utilisateur ait nécessairement choisi de l’autoriser. Nvidia mentionne bien l’arrivée de la prise en charge du MCP dans ses notes de version, mais n’explique pas pourquoi l’option serait activée par défaut.

Le serveur MCP fonctionne sur l’ordinateur via une interface réseau locale dont l’adresse par défaut est http://127.0.0.1:13508. Son activation ne signifie pas que Nvidia envoie automatiquement les données de l’utilisateur vers un service externe. En revanche, un agent compatible auquel l’utilisateur fait appel peut utiliser les fonctions exposées par le serveur. Si cet agent s’appuie sur un service d’IA en ligne, certaines informations qu’il récupère pourraient lui être transmises selon son fonctionnement.

Pour les utilisateurs qui n’emploient aucun agent IA compatible, cette interface présente donc peu d’intérêt immédiat. La prudence consiste à ne pas laisser activée une fonctionnalité de contrôle dont on n’a pas l’usage, sans pour autant conclure que son activation constitue à elle seule une compromission de l’ordinateur.

Comment désactiver l’accès aux agents IA de Nvidia App

La désactivation se fait directement dans l’application et ne nécessite ni de désinstaller Nvidia App ni de revenir à une version précédente. Voici la procédure :

  • Ouvrez Nvidia App.
  • Accédez à Paramètres et sélectionnez l’onglet Caractéristiques.
  • Faites défiler jusqu’à la section « Connecter les agents et les applications ».
  • Désactivez « Permettre aux agents d’IA de contrôler NVIDIA App ».

Nvidia App Agents IA

Le bouton doit alors passer du vert au gris. Selon la documentation de Nvidia, ce réglage principal empêche le serveur MCP persistant de fonctionner. Il reste possible de réactiver la fonctionnalité plus tard depuis le même menu. Les utilisateurs ayant installé la version 11.0.9.565 ont donc intérêt à vérifier ce paramètre, même s’ils n’ont jamais configuré d’assistant IA pour contrôler leur PC.

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