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Binance rouvre ses retraits et annonce 3,64 milliards de dollars de sorties nettes

4 min.
2 Nov. 2026 • 14:15
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Les clients de Binance recommencent à retirer leurs cryptomonnaies après le piratage du 29 octobre. La plateforme annonce 3,64 milliards de dollars de sorties nettes pendant les neuf premières heures et demie de la reprise, tandis que certains réseaux restent en attente de réouverture.

Binance Logo

Les premiers retraits donnent la mesure de la défiance

Entre 7 heures et 16 h 30, heure de Paris, le 1er novembre, Binance dit avoir traité 4,649 milliards de dollars de retraits et reçu 1,01 milliard de dépôts. Le solde représente, selon son calcul, 2,1 % des 171 milliards de dollars d’actifs figurant dans son relevé de réserves du 28 octobre. L’entreprise affirme que la demande de retrait s’est tassée après la poussée initiale.

Les dépôts ont donc continué pendant que d’autres clients récupéraient leurs avoirs. La plateforme doit désormais répondre à ces mouvements tout en achetant les cryptomonnaies manquantes et en remettant son infrastructure de retrait en service. Ce sont ces opérations concrètes qui remplacent l’objectif de reprise annoncé ce week-end.

Les estimations externes portent sur un périmètre différent. The Block relevait chez DefiLlama 4,05 milliards de dollars de sorties nettes sur les vingt-quatre heures arrêtées au 1er novembre à 17 h 14, heure française. Ce suivi recensait alors 131,1 milliards d’actifs dans les portefeuilles de Binance. Reuters rapporte que l’entreprise conteste les estimations qui ne distinguent pas correctement ses transferts internes entre portefeuilles.

 

Quinze réseaux rouverts, mais pas tous les actifs

La première phase a commencé le dimanche à 7 heures, heure de Paris. Binance indique que l’ensemble des quinze réseaux prévus pour cette étape étaient accessibles à 13 h 36. Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Tron, Solana, XRP, Zcash, Dogecoin, TON, Polygon, Avalanche C-Chain, Arbitrum, Base, Optimism et Sui composent la liste communiquée. Binance dit avoir donné la priorité aux réseaux les plus demandés durant la semaine précédente.

Les modes de transfert disponibles varient selon le jeton et le réseau. Binance renvoie les utilisateurs vers la page de retrait correspondant à leur cryptomonnaie et vers son état des réseaux. L’entreprise prévient aussi que l’afflux de demandes peut allonger les délais de traitement au démarrage.

Le pointage effectué par The Block dimanche montrait encore des retraits suspendus pour une grande partie des monnaies répertoriées. Des actifs comme Cardano, Chainlink, Litecoin et NEAR figuraient parmi les réseaux restant à tester.La plateforme utilise désormais des portefeuilles nouvellement créés pour traiter les retraits, selon le média spécialisé. Leurs adresses ont été ajoutées à la liste utilisée pour sa preuve de réserves. Le retour des transferts s’accompagne ainsi d’un changement des destinations techniques depuis lesquelles les avoirs sont envoyés.

Le remplacement du butin reste à terminer

Binance affirme avoir couvert environ 95 % des actifs touchés, contre 90 % dans son précédent communiqué. Dix des principaux actifs concernés sont déjà couverts à 100 %, selon son communiqué de reprise. Les jetons encore à racheter sont moins liquides : réunir les quantités nécessaires prend davantage de temps. L’entreprise maintient que les pertes seront supportées par ses ressources, sans être répercutées sur les utilisateurs.

Le vol estimé à 6,3 milliards de dollars a conduit à suspendre les retraits pendant les opérations de sécurisation. Nous avons déjà détaillé l’attribution de l’attaque à la Corée du Nord par le FBI et la mobilisation de la trésorerie ainsi que de fonds de protection de Binance. La reprise permet maintenant aux clients d’éprouver la disponibilité de leurs avoirs, au-delà des engagements de remboursement.

Une nouvelle preuve de réserves est annoncée pour aujoiurd’hui. Elle doit reposer sur une photographie prise le 31 octobre à 1 heure, heure de Paris, puis sur le calcul d’une preuve cryptographique à divulgation nulle de connaissance. Ce document ne couvrira donc pas les mouvements de fonds intervenus après ce relevé, notamment ceux de la journée de réouverture.

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