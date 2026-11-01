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Piratage de Binance : le FBI accuse la Corée du Nord, la plateforme reconstitue ses réserves

4 min.
1 Nov. 2026 • 14:16
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Le FBI attribue à la Corée du Nord le vol de plus de 6 milliards de dollars de cryptomonnaies subi par Binance le 29 octobre. Cette annonce du 31 octobre intervient alors que la plateforme affirme avoir remplacé 90 % des actifs touchés avec ses propres ressources et ses fonds de protection.

 

Binance

Le FBI veut bloquer la circulation du butin

Dans son avis officiel, la police fédérale américaine désigne les acteurs qu’elle suit sous le nom de TraderTraitor. Elle travaille avec le Secret Service et les enquêteurs fiscaux de l’IRS pour suivre les transactions. Les fonds ont été principalement convertis en ethers ; les autorités s’attendent à de nouveaux mouvements par des services d’échange et des protocoles de finance décentralisée. L’alerte s’adresse donc aussi aux intermédiaires capables de compliquer ces transferts. Le FBI leur demande de bloquer les opérations liées aux adresses identifiées ou aux fonds qui en proviennent. Il publie une liste d’adresses pour aider les plateformes, les opérateurs d’infrastructures et les spécialistes de l’analyse des blockchains à reconnaître les transactions suspectes.

FBI

Cette attribution officielle prolonge le piratage de Binance révélé cette semaine. Dans son premier bilan, l’entreprise évaluait l’impact à environ 6,3 milliards de dollars et annonçait le gel d’environ 3 milliards. Le remplacement des avoirs manquants repose désormais sur un autre chantier : mobiliser suffisamment d’actifs pour couvrir les comptes des clients.

Binance rachète les cryptomonnaies manquantes

Selon son point du 31 octobre, Binance a réservé plus de 6,34 milliards de dollars pour cette opération. L’entreprise mobilise sa trésorerie, une partie du fonds de protection SAFU et une partie du fonds d’assurance de ses contrats à terme. Elle maintient son engagement de supporter les pertes financières sans les faire payer aux utilisateurs. La plateforme assure que dix actifs, dont le bitcoin, l’ether, le BNB et les stablecoins USDT et USDC, sont intégralement couverts. Elle poursuit les achats des autres jetons sur le marché et auprès de contreparties de gré à gré. Leur liquidité plus faible ralentit l’acquisition des quantités nécessaires.

Pour les clients, le prochain rendez-vous reste la réouverture des retraits, annoncée pour le dimanche 1er novembre. Le communiqué du 31 octobre présente encore cette échéance comme un objectif, sans confirmation de reprise. Binance annonce également une nouvelle photographie de ses réserves, dont la vérification cryptographique complète doit être publiée ultérieurement.

L’enquête technique remonte, elle, à l’ordinateur portable compromis d’un ingénieur DevOps. D’après le récit initial de Binance, cet accès a permis d’atteindre un conteneur de service puis de déclencher des retraits non autorisés. L’entreprise indiquait ne pas avoir trouvé de preuve d’une fuite des clés privées de ses portefeuilles. Elle a révoqué les autorisations liées aux adresses affectées et suspendu les retraits pendant son intervention ; les dépôts restaient disponibles.

TraderTraitor était déjà visé après le vol chez Bybit

Le nom retenu par le FBI renvoie à un précédent majeur. Le 26 février 2025, l’agence avait attribué à la Corée du Nord le vol d’environ 1,5 milliard de dollars chez Bybit, survenu cinq jours auparavant. Nous avions évoqué cette attaque contre la plateforme d’échange, alors considérée comme un cambriolage numérique d’une ampleur exceptionnelle.

Bybit

Dans cette affaire, les enquêteurs décrivaient déjà des conversions rapides vers le bitcoin et d’autres monnaies, puis une dispersion entre des milliers d’adresses réparties sur plusieurs blockchains. Leur demande de coopération portait sur les mêmes maillons : les plateformes d’échange, les opérateurs de services décentralisés et les sociétés capables de suivre les mouvements. Chez Binance, l’alerte cherche à freiner cette circulation alors que la reconstitution des réserves se poursuit séparément.

Le FBI invite les personnes disposant d’informations sur les transferts liés à cette nouvelle attaque à les transmettre à ses bureaux locaux ou à son centre de signalement des crimes sur Internet, accessible sur IC3.gov.

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