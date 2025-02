Cryptomonnaie : la Corée du Nord vole pour 1,4 milliards de dollars en Ethereum

Si la plupart des analytes estiment que l’armée de Corée du Nord est loin d’être fringante, il n’en va pas de même pour ses agences liées à l’espionnage ou à la fraude numérique. La Corée du Nord aurait ainsi réalisé son plus grand vol de cryptomonnaie à ce jour, dérobant environ 1,4 milliard de dollars en Ethereum sur la plateforme d’échange ByBit. Les chercheurs en cybersécurité ont rapidement identifié Lazarus, un groupe de pirates nord-coréens soutenu par l’État, comme étant responsable de ce vol massif de cryptos.

Les fonds dérobés auraient été mélangés à d’autres butins issus de différents vols de cryptos liés à la Corée du Nord. Le CEO de ByBit, Ben Zhou, a assuré aux utilisateurs que la plateforme avait levé de nouveaux fonds pour couvrir ces retraits. La startup offre une prime de 10 % pour le retour des fonds, bien qu’une partie des montants dérobés a déjà été blanchie. C’est peu dire que cette attaque met en évidence la vulnérabilité des plateformes d’échange de cryptomonnaies, Lazarus ayant apparemment utilisé des méthodes d’ingénierie sociale (Phishing notamment) pour piéger des employés et leur faire valider une transaction frauduleuse, donnant ainsi aux pirates le contrôle des fonds des clients.

La Corée du Nord s’appuie de plus en plus sur le vol de cryptomonnaies comme source de revenus depuis le renforcement des sanctions économiques en 2017. Bien que les autorités nord-coréennes peinent encore à récupérer l’intégralité des fonds volés, le régime s’emploie à brouiller les transactions, ce qui lui permet de conserver des millions en cryptomonnaies volées, en attendant la bonne opportunité pour convertir ces fonds en « vrai » argent. Ces vols à répétition confirment en tout cas s’il en était besoin que les cryptos ne sont pas la panacée en terme de sécurité. Plusieurs analystes estiment même aujourd’hui que les monnaies fiduciaires sont plus sécurisées grâce aux lois anti-blanchiment et aux procédures KYC.