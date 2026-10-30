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Binance victime d’un piratage record de 6,3 milliards de dollars en cryptos

4 min.
30 Oct. 2026 • 8:38
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Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, a confirmé une cyberattaque dont l’impact est estimé à 6,3 milliards de dollars. L’incident pourrait devenir le plus important vol de cryptomonnaies jamais recensé. L’entreprise affirme avoir déjà fait geler près de 3 milliards de dollars d’actifs et promet de couvrir l’intégralité des pertes de ses clients.

Binance Logo

Une cyberattaque record pour une plateforme de cryptos

Les premiers signes du piratage sont apparus il y a quelques heures lorsque des mouvements inhabituels de plusieurs milliards de dollars ont été repérés sur des portefeuilles associés à Binance. Les analyses de transactions ont notamment fait état de transferts provenant de plusieurs portefeuilles de la plateforme vers des adresses contrôlées par un hacker présumé. Les estimations initiales ont évolué au fil des investigations, avant que Binance ne communique un impact total de 6,3 milliards de dollars.

Sur cette somme, environ 3 milliards de dollars d’actifs ont été gelés sur la blockchain grâce à la coopération de Binance avec plusieurs acteurs du secteur. Les émetteurs de stablecoins Tether (USDT) et Circle ont notamment bloqué des fonds associés aux adresses suspectées. Les sommes gelées comprennent environ 2,3 milliards de dollars en USDT et USDC. Le gel empêche les transferts depuis les adresses concernées, mais ne signifie pas que tous les fonds ont déjà été récupérés.

L’enquête préliminaire de Binance apporte un premier élément sur la méthode employée. Le pirate pourrait avoir commencé par la compromission de l’ordinateur portable d’un ingénieur DevOps, un spécialiste chargé notamment de maintenir et d’exploiter les infrastructures techniques. L’attaquant aurait ensuite obtenu un accès à un conteneur de services interne lui permettant de soumettre des demandes de retrait non autorisées. Binance précise ne pas avoir trouvé de preuve d’une fuite des clés privées de ses portefeuilles.

Des accusations visant des hackers nord-coréens

Selon les premiers éléments communiqués, le hacker n’aurait pas nécessairement pris le contrôle des clés donnant directement accès aux portefeuilles. Il aurait exploité un accès interne pour déclencher des opérations de retrait frauduleuses. Il ne s’agit toutefois que d’une piste d’investigation. Binance indique qu’un rapport technique détaillé sera publié lorsque les faits auront été vérifiés.

Ethereum Bitcoin Pieces

Plusieurs sociétés spécialisées dans l’analyse de la blockchain soupçonnent un groupe lié à la Corée du Nord. TRM Labs attribue l’attaque à TraderTraitor, un groupe de hackers nord-coréens, en s’appuyant sur des éléments issus des transactions et d’autres renseignements. L’entreprise affirme avoir un niveau de confiance élevé dans cette attribution. Chainalysis et plusieurs experts ont également évoqué cette piste. Binance n’a cependant pas officiellement confirmé l’identité des responsables.

Binance promet de rembourser les utilisateurs

En réaction à l’incident, Binance a temporairement suspendu les dépôts et les retraits le temps de sécuriser ses systèmes et de mener les vérifications nécessaires. L’entreprise affirme que les fonds cryptos de ses utilisateurs restent en sécurité et qu’elle prendra en charge l’ensemble des pertes liées au piratage, en mobilisant son fonds d’urgence SAFU et ses propres ressources. La société prévoit également de publier une nouvelle preuve de réserves après la résolution de l’incident.

Le choc a également pesé sur les marchés des cryptomonnaies. Au moment de la publication des premiers rapports, le bitcoin était passé sous les 77 000 dollars, tandis que l’Ether et le BNB reculaient eux aussi. Au-delà des pertes potentielles, cette affaire remet au premier plan les risques liés à la conservation de milliards de dollars d’actifs numériques sur les infrastructures centralisées des grandes plateformes.

Avec un impact de 6,3 milliards de dollars, l’affaire dépasse largement le piratage de Bybit de février 2025, au cours duquel 1,4 milliard de dollars avaient été dérobés. Le montant définitif des pertes et la part qui pourra être récupérée restent toutefois à établir. Binance promet de publier davantage de détails une fois son enquête terminée.

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