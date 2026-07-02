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YggTorrent : la gendarmerie annonce 12 interpellations et une saisie de cryptos

3 min.
2 Juil. 2026 • 16:09
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Quatre mois après la fermeture de YggTorrent, le plus gros tracker francophone pour les torrents, la gendarmerie nationale annonce un démantèlement, ainsi que 12 arrestation et la saisie de crypto-actifs.

YggTorrent

La gendarmerie revendique le démantèlement pour YggTorrent

« 10 millions de membres. Des dizaines de millions d’euros de préjudice. Une plateforme majeure de contrefaçon désormais hors d’état de nuire », indique la gendarmerie nationale. Elle affirme que « les gendarmes ont mis fin aux activités de la structure pilotant YGGTORRENT, l’une des principales plateformes de partage illicite de contenus en Europe ». Pour le coup, cette déclaration est surprenante, voire mensongère. En effet, tout est parti d’un énorme piratage réalisé par Gr0lum qui a récupéré l’intégralité de la base de données du site et qui a ensuite effacé toutes les données des serveurs.

Par la suite, la gendarmerie nationale liste quatre éléments :

  • Crypto-actifs liés au financement de la plateforme saisis
  • Près de 45 000 € de matériel informatique saisis
  • Plus de 50 000 fichiers torrents découverts
  • 12 individus interpellés

La gendarmerie nationale parle d’une enquête « pour contrefaçon en bande organisée, blanchiment aggravé et administration d’une plateforme en ligne facilitant des transactions illicites ». Elle a été réalisée par l’antenne de l’unité nationale cyber (UNCyber) de la Section de recherches (S.R.) de Montpellier, sous la direction de la juridiction inter-régionale spécialisées (JIRS) et la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) de Paris.

L’enquête a été menée après une plainte de la Sacem, puis de l’Alpa et du Syndicat de l’Édition Vidéo Numérique. Les forces de l’ordre évaluent le préjudice subi par les ayants droit à plusieurs dizaines de millions d’euros.

12 arrestations au total

Concernant les 12 arrestations, il y a des administrateurs, des modérateurs, des contrôleurs qualité, des analystes et des administrateurs dont certains ont été directement rétribués. Il y a quelques heures à peine, nous rapportions qu’il y a eu plusieurs arrestations de membres (dont les anciens chefs des teams FW et TFA) mettant en ligne eux-mêmes les films et séries illégalement sur les sites de torrents, mais nous ne savons pas encore s’ils font partie des 12 arrestations ou si c’est un dossier à part. Techniquement, les membres en question n’étaient pas uniquement rattachés à YggTorrent.

« Par l’action conjointe de la Gendarmerie nationale et du pôle financier du tribunal judiciaire de Paris, cette structure de contrefaçon en ligne, active depuis 2017, est désormais inopérante », conclut la gendarmerie nationale.

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3 commentaires pour cet article :

  • Aldebaran
    2 Juil. 2026 • 17:19
    Triste nouvelle on previlegie les ayant droit de la culture privé ! Car il n’y a plus de culture populaire nous le voyons bien ! Et en plus de cela la police se concentre sur ce genre d’affaire mais les pedophiles et les viols ils laissent passer … bien joué
  • Kornben
    2 Juil. 2026 • 17:47
    Ça plonge le nez dans les affaires où ils peuvent récupérer de la maille mais arrêter le gros couscous au canal saint Martin personne 😂
  • PTrollHan
    2 Juil. 2026 • 18:09
    Et pendant ce temps, un vieux de plus de 70 ans qui se fait tabasser par un Muslim en pleine rue devant d’autres passant verra sa plainte avec non lieu 5 ans plus tard alors que le mec est multirécidiviste, une femme qui se fait tabasser par son mari Muslim en pleine rue devant le prêtre d’une église qui accompagnera cette femme pour porter plainte, verra sa plainte avec un nom lieu, elle vie la peur au ventre de le croiser après avoir été mise à la rue sans rien. Et les gamines qui se font violer et tuer par des pedocriminels connus continuent à sévir car les flics sont « débordés »… Y a pas à dire, la France est vraiment bonne dans la gestion des priorités.

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