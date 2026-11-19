Le marché de l’intelligence artificielle n’en finit pas d’attirer les investisseurs. Anthropic, la société qui développe Claude, vient de faire une entrée historique à Wall Street avec une IPO de 81,34 milliards de dollars. À 83 dollars l’action, le groupe californien efface le précédent record de SpaceX, établi cinq mois plus tôt. La valorisation du groupe atteint désormais environ 1 500 milliards de dollars (en intégrant les titres attribués aux salariés).

Une demande qui dépasse les prévisions initiales

L’appétit des investisseurs a contraint Anthropic à revoir son offre à la hausse. Alors que l’entreprise envisageait initialement de commercialiser 825 millions d’actions dans une fourchette de 70 à 78 dollars, le dispositif a finalement été porté à 980 millions de titres, au prix unitaire de 83 dollars. Sur le montant total de l’opération, environ 79,38 milliards reviennent directement à Anthropic, le solde rémunérant les actionnaires vendeurs. Pour rappel, le titre doit faire ses premiers pas sur le Nasdaq sous le symbole ANT.

Cette confiance repose notamment sur l’adoption croissante de Claude dans les entreprises. Claude Code, l’assistant de programmation du groupe, participe fortement à cette dynamique : le nombre de clients dépensant au moins 100 000 dollars par an auprès d’Anthropic a été multiplié par près de huit en moins d’un an (selon les données communiquées dans le dossier financier).

Une croissance impressionnante, mais des dépenses colossales

Le chiffre d’affaires annualisé aurait atteint 81 milliards de dollars fin octobre. Cette progression ne signifie pourtant pas que l’entreprise gagne déjà de l’argent. Au troisième trimestre, Anthropic a enregistré une perte d’exploitation de 567 millions de dollars. Sa perte nette atteint même 23,3 milliards, largement alourdie par une charge comptable exceptionnelle liée à la revalorisation de titres détenus par certains investisseurs.

Le principal défi reste celui des infrastructures. Anthropic a pris des engagements d’environ 900 milliards de dollars auprès de partenaires comme Amazon et Google pour sécuriser ses capacités de calcul. Dans son prospectus, l’entreprise reconnaît que sa croissance dépendra de sa capacité à générer suffisamment de revenus pour honorer ces dépenses.

La sécurité de l’IA sous le regard des actionnaires

Anthropic conserve par ailleurs son statut de société à mission. Ses statuts lui imposent de concilier les intérêts financiers des investisseurs avec le développement responsable de l’intelligence artificielle. L’entreprise prévient notamment que ses modèles pourraient progresser plus rapidement que ses équipes ne parviennent à évaluer leurs risques.

Ce record boursier ouvre donc une nouvelle phase pour Anthropic : celle où les ambitions technologiques devront désormais composer avec les exigences de rentabilité et la pression des marchés.