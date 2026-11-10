Anthropic maintient son projet d’introduction en Bourse malgré les turbulences autour de l’IA

Anthropic ne compte visiblement pas laisser la nervosité des marchés retarder son arrivée en Bourse. Selon le Wall Street Journal, le créateur de Claude prévoit de fixer cette semaine la fourchette de prix de son introduction, avec l’objectif de commencer à négocier ses actions dès jeudi ou vendredi prochain.

Cette accélération du calendrier intervient quelques mois après qu’Anthropic a déposé confidentiellement son projet d’introduction en Bourse. L’opération constituera surtout un test grandeur nature de l’appétit de Wall Street pour les sociétés d’intelligence artificielle après plusieurs années de valorisations vertigineuses.

La valorisation de 1 500 milliards de dollars ne fait plus l’unanimité

Le principal point de négociation concerne désormais le prix d’introduction. Une valorisation autour de 1 500 milliards de dollars était encore envisagée récemment, après des projections ayant atteint jusqu’à 2 000 milliards quelques mois auparavant. Plusieurs investisseurs institutionnels pousseraient maintenant Anthropic à revoir ses ambitions à la baisse.

Le contraste avec le début de l’année est notable : en mai dernier, Anthropic avait atteint une valorisation de 965 milliards de dollars après une levée de 65 milliards. L’activité du groupe a parallèlement accéléré, portée notamment par Claude Code et les usages professionnels de son IA.

OpenAI sert déjà de point de comparaison

L’introduction en bourse d’Anthropic sera inévitablement comparée à la trajectoire d’OpenAI. Le rival d’Anthropic vient de lever 11 milliards de dollars sur la base d’une valorisation de 1 250 milliards, alors qu’un montant plus important était initialement recherché.

Anthropic bénéficie néanmoins du soutien financier de géants comme Google et Amazon, ce qui pourrait être un atout lors d’une IPO. L’arrivée du groupe sur les marchés publics dira surtout si les investisseurs considèrent encore les valorisations astronomiques de l’IA comme le reflet d’une croissance durable, ou comme une euphorie (pour ne pas dire « bulle ») arrivée à son apex.