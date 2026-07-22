AMD investit 5 milliards de dollars dans Anthropic pour l’IA

AMD a annoncé un investissement à hauteur de 5 milliards de dollars dans Anthropic, en rapport avec l’intelligence artificielle. Cela implique notamment une commande massive de processeurs graphiques.

Un investissement contre une commande de GPU

AMD injecte 5 milliards de dollars dans Anthropic, sachant que l’entreprise est valorisée à 965 milliards de dollars depuis sa levée de fonds de mai. En contrepartie, Anthropic commande jusqu’à 2 gigawatts de puissance de calcul, correspondant à plusieurs centaines de milliers de processeurs graphiques Instinct MI450 ainsi que des serveurs Helios, dont la commercialisation débute au second semestre de 2026.

Cet accord permet à AMD de consolider sa légitimité face à Nvidia qui reste le fournisseur dominant du marché des puces dédiées à l’intelligence artificielle. En s’associant à deux des principales entreprises d’IA générative, OpenAI et désormais Anthropic, AMD cherche à démontrer que ses GPU peuvent rivaliser à grande échelle avec ceux de son concurrent historique.

Cette stratégie soulève toutefois des interrogations. Le fait qu’un fournisseur de puces investisse directement dans ses propres clients, tout en leur vendant simultanément des volumes considérables de matériel, fait craindre un gonflement artificiel de la demande apparente pour les GPU.

Cet accord fait écho à celui signé en octobre entre AMD et OpenAI, nettement plus ambitieux avec une commande de 6 gigawatts assortie d’une participation potentielle allant jusqu’à 10 % du capital d’AMD. Dans le cas d’Anthropic, la participation d’AMD sera inférieure à 1%.

Anthropic, de son côté, poursuit une stratégie de diversification de ses fournisseurs de calcul, ayant déjà noué des partenariats avec Google et Broadcom avant de se tourner vers AMD, une démarche cohérente avec sa croissance rapide et son chiffre d’affaires annualisé désormais évalué à 47 milliards de dollars.